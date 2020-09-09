男帶女伴摩鐵開房間！下秒遇「超扯經歷」氣炸：千萬別去

不少人為求能有個隱私空間，會到摩鐵開房住宿、休息，對此，也有一名男網友發文，表示他攜女伴到摩鐵休息，竟突然遇到「超扯經歷」，房務人員竟然突然開了房間門，讓他超級尷尬，貼文一出，引起熱議。





該名網友在PTT以「在摩鐵休息被房務突然開門有多不爽」為題，表示自己近日和女伴去台北某間摩鐵休息，豈料在房間聊天聊到一半時，「房務直接拿鑰匙開安全門進來」，害他們直接被看光，當下倆人超傻眼，也是第一次遇到這種狀況。



▲網友以「在摩鐵休息被房務突然開門有多不爽」為題，在PTT發文。（圖／翻攝自PTT） 他也提到，後來打去總機反應，對方說要了解狀況後再回撥，怎知過了10分鐘都還沒有下文，原PO氣不過，打過去開罵，對方才願意幫他轉接給值班經理，而值班經理則說是「房務年紀大，聽錯房號」。





但原PO不以為意，認為為何不先敲門確認，「直接開門到底是怎樣」，況且他和女伴在房內聊天、看電視，聲音其實也不小，「真的是愈想愈氣，這種不尊重客人隱私的摩鐵，大家不要去了啦，下次換你們被看光光」，而後摩鐵也有給一張500元折價券，跟原本原PO加時的費用不算，算起來總共賠償了1700元。





貼文一出，引起網友熱議，「超扯欸」、「真的太扯」、「這最少要當次賠錢加下次免費吧」；也有網友表示「你們是在辦事被看光吧，幫哭哭」、「這麼氣絕對不是正在聊天」、「氣成這樣一定不只純聊天哈」、「很糟糕，萬一正在忙怎麼辦」。（編輯：郭佩蓉）



