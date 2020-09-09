藝fun券開獎98歲嬤也中了！男見「暗黑漏洞」傻眼：超爽

紙本「藝fun券」的中獎結果昨（8）日由文化部長李永得公布得主，這次推翻上次用身分證尾數的方式，改採用生日日期抽獎，經抽籤後，確定生日日期為18、30、20、9、11、6、16、4可獲得「紙本藝FUN券」，總計共有65萬人獲得。對此，就有網友討論「沒人覺得第二波藝fun券標準很怪嗎？」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「我其實不知道政府辦這個65歲以上還有18歲以下的，有什麼作用，當然或許有些人真的有需要，但我想大部分小孩的都是被爸媽拿走吧，像我拿98歲阿嬤的去抽，也抽中了啊，我阿嬤也不會用，最後還不是我們在用，之前跟阿嬤一起登記一堆券也都有中，結果這些券都我在用，感謝政府」。
貼文一出，網友紛紛回應「+1超爽的」、「本來也想用阿嬤阿公的去抽看看XD」、「我爸媽都中了，都說要給我，但我想不到能用在哪」、「就是有很多人抽一抽，不知道怎麼用啊，這也是很瞎」、「哈哈我阿公阿嬤也都有抽中 XD 都給我了，準備拿去看電影」、「我姐兒子抽到，被我姐拿去買書，傻眼」。
事實上，為何第二波藝fun券會限定「年齡特別分佈」才可登記，文化部長就曾解釋，是因為第一波「數位藝FUN券」註冊年齡分佈，在19至64歲的註冊率達85％，其餘分佈則是僅有14％，因此基於文化平權理念，才會設下此規定。（編輯：張嘉哲）