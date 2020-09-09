藝fun券開獎98歲嬤也中了！男見「暗黑漏洞」傻眼：超爽

紙本「藝fun券」的中獎結果昨（8）日由文化部長李永得公布得主，這次推翻上次用身分證尾數的方式，改採用生日日期抽獎，經抽籤後，確定生日日期為18、30、20、9、11、6、16、4可獲得「紙本藝FUN券」，總計共有65萬人獲得。對此，就有網友討論「沒人覺得第二波藝fun券標準很怪嗎？」貼文引發熱議。





▲網友表示自己阿嬤抽中藝fun券也是給他自己使用。（圖／翻攝PTT）