9月份「4星座」獲財神眷顧！第一名走在路上有望爽撿錢

許多人在找工作時，會將收入作為一大考量，不外乎希望得到優渥的薪資待遇，過上更好的生活。昨（8）日知名命理師艾菲爾在臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》提到，9月財運爆棚的「4星座」，同時參考太陽、上升，一起來看看你也是上榜的幸運兒嗎？並記得恭喜上榜的朋友，沾沾他們的好財運喔！





▲知名命理師艾菲爾在臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》分享9月財運爆棚的「4星座」。圖中人物與內文無關。（示意圖／翻攝自shutterstock）