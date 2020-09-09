9月份「4星座」獲財神眷顧！第一名走在路上有望爽撿錢

許多人在找工作時，會將收入作為一大考量，不外乎希望得到優渥的薪資待遇，過上更好的生活。昨（8）日知名命理師艾菲爾在臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》提到，9月財運爆棚的「4星座」，同時參考太陽、上升，一起來看看你也是上榜的幸運兒嗎？並記得恭喜上榜的朋友，沾沾他們的好財運喔！
9月「太陽」吉星在處女的命宮閃耀，處女在財運能擺脫過去的低迷。過去處女的財運可說是一波三折，各種投資失利、卡費租金水電費等，令你難以負荷，使你這個月特別想發財，各種賺錢的機會你都會直接嘗試，工作上也如開了掛般，業績收入突飛猛進，讓你財運大回暖，手頭終於寬裕許多。而創業者也很快就能感受到生意源源不斷，要恭喜處女座，9月財神總是眷顧著你呢！
第三名、金牛座
9月「太陽」吉星進入你的偏財宮，使金牛本月的偏財迎來大好運！你在投資、簽約、連買彩券、中獎等的偏財運都是驚喜連連，建議你在特別有靈感的日子，可以買張彩券來試試手氣，另外感興趣的抽獎也絕不能錯過！而對於想要經營副業、創業、賣些斷捨離二手物的金牛，這個月可以多多把握，你有機會在這方面闖出一片天，為你創造另一波財富，甚至副業贏過本業都有可能。
第二名、天秤座
9月天秤的正財運旺到不行，事業發展順利到令人眼紅！這得歸功於代表商業與溝通的「水星」順行進入你命宮，讓你在事業如有神助，領導能察覺你一直以來的努力，而特別給你升官加薪的機會。另外創業、或有副業者能有驚喜收穫，這個月收入非常不錯。而上班族本月則是有意外獲得獎金的機會，讓你增添不少收入。9月就是天秤財運事業雙豐收的大好月份。
第一名、獅子座
9月在吉星「金星」進入命宮的照拂下，獅子明顯感到自己的財運直線翻漲，身邊也有貴人降臨，你在貴人與吉星庇佑下，很快就能喜獲意外之財，也有機會得到長輩贊助，工作上領導也會指派任務給你，讓你賺進不少正財。而本月你對賺錢特別有野心，任何的賺錢機會都不想錯過，讓你的收入更豐厚。這個月是獅子財運大翻漲的月份，就連走在路上都有望撿到錢財！（編輯：賴詠璿）
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