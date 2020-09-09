最吸睛迎娶禮車！新娘最愛「豬娃娃」綁車頂　網：超可愛

結婚乃是人生大事，而對時下年輕人來說，正式典禮前的迎娶活動也越來越受重視，如何兼顧趣味與甜蜜，讓許多新人們費盡心思。而有位網友就透露自己岳父的神操作，把新娘從小最愛的豬娃娃綁在禮車上護送，吸睛程度100％，讓大家全都笑翻。
有網友日前在臉書社團《爆廢公社》發文表示，婚俗古禮中，禮車要綁甘蔗竹子跟豬肉，據說綁豬肉是因為古時候山路漫漫，先把肉準備好要餵給路途中的野獸。但如今時代不同，原PO透露自己的岳父把新娘從小最愛的豬娃娃綁上來，「小豬一路跟著車隊護送新娘」。
而從原PO分享的照片中可以看見，黑色禮車上一隻粽色小豬娃娃，綁上喜氣的紅色緞帶搭配白色蕾絲，看起來既可愛又浪漫。原PO笑稱吸睛程度100％，長輩都嘖嘖稱奇，說沒看過這樣的。最後原PO也透露，如今這隻小豬已經成為老婆大人的大萌寵，每天都要抱著它看電視。
笑翻的網友紛紛在底下留言回覆說，「舊禮俗～怕白虎星煞沖到新娘～用ㄧ斤豬肉＋紅包有擋煞的效果～現在新人都不太重視這個禮俗」、「好可愛」、「創意十足」、「現在有假的豬肉跟小竹子裝一盒的，放在後車廂就好了」、「岳父跟的上時尚潮流」、「這種做法真的很好，老舊不合時宜的做法，就是要改善」、「接下來會不會滿街的禮車上都是掛著佩佩豬」。（編輯：倪浩軒）