最吸睛迎娶禮車！新娘最愛「豬娃娃」綁車頂　網：超可愛

結婚乃是人生大事，而對時下年輕人來說，正式典禮前的迎娶活動也越來越受重視，如何兼顧趣味與甜蜜，讓許多新人們費盡心思。而有位網友就透露自己岳父的神操作，把新娘從小最愛的豬娃娃綁在禮車上護送，吸睛程度100％，讓大家全都笑翻。





▲最吸睛禮車！豬娃娃綁車頂護送，引發熱議。（圖／翻攝自《爆廢公社》臉書）