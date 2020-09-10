大陸妹為何如此命名？農委會揭「菜名由來」：長知識了

「大陸妹」是台灣常見的蔬菜之一，無論是到小吃攤或火鍋店，都可見到大陸妹的身影，滑順脆甜的口感深受不少民眾喜愛。不過，大家有想過嗎？為何會有青菜命名為「大陸妹」？近日一名網友就好奇在PTT提問「大陸妹為什麼叫大陸妹？」引發鄉民討論，而「真實緣由」曝光，也讓眾人長知識了。





原PO在PTT八卦板發文詢問大家「這個菜的名子由來是什麼啊？ 為什麼叫大陸妹？沒有大陸，也沒有妹...」他並猜測，是不是以前台灣男生娶中國女生，陸籍配偶帶來台灣種的菜？「那是不是要叫中國妹阿？有沒有八卦？」

問題一出，網友隨即議論紛紛「原本叫妹啊菜，然後大陸來的就變成大陸妹了」、「萵苣啦！」「大陸茼蒿的台語叫大陸 mei a tsai，被外省叫成大陸妹」、「理論上真的有日本的妹啊菜，所以應該要有日本妹」、「人家是福山萵苣」。

▲網友在PTT提問「大陸妹為什麼叫大陸妹？」掀起討論。（圖／翻攝自PTT）

事實上，行政院農業委員會早在幾年前就曾解答，