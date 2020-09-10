2020年底「4生肖」要當心桃花劫！命理師勸：別因小失大

今（2020）年有望遇到好對象開花結果嗎？知名命理師艾菲爾在臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》表示，好桃花人人都愛，但爛桃花可是一碰就惹麻煩，更別提桃花劫了。同時指出年底前有4個生肖需當心，恐有桃花劫降臨，提醒要把關好自己的心，別因一時的誘惑而毀了感情。





▲知名命理師艾菲爾提醒年底前有4個生肖需當心，恐有桃花劫降臨。（示意圖／翻攝Pixabay）