丁允恭遭爆性醜聞！綠營「一粉專」網氣炸灌爆：真的超糗

前總統府發言人丁允恭昨（9）日被前女友爆料，指控他在任職高雄市政府新聞局長期間，「利用上班時間在局長室與其發生性關係，甚至強逼她墮胎三次」，消息一出，引發各界譁然，而丁允恭也火速請辭發言人一職。對此，就有網友討論「民進黨婦女部前天的貼文是不是打到自己臉？」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「哇勒！丁允恭被踢爆這種劈腿醜聞，然後民進黨婦女部前天才在臉書發文譴責權勢性侵，要求修法加重，阿現在怎麼靜悄悄都沒出來點評啊？會不會有一點太糗呢？有沒有八卦啊？」
只見「民進黨婦女部」一天前在臉書貼文舉出新北衛生局林姓女職員、少龍仙女班、林奕含事件為例，譴責權勢性侵，更表示自家立委范雲正在與民間團體合作，推動修法加重刑責，接住每一個受害者，未料昨天丁允恭事件爆發後，婦女部始終保持沉默，不發一語，讓網友認為相當諷刺。
而丁允恭事件爆發後，更是有不少網友紛紛湧入狂酸「來參觀雙標黨的粉專」、「之前很會嘴其他政黨不尊重女性，現在迴力鏢飛回來就安安靜靜」、「真的超誇張，這種東西不管哪個黨派都要出來說一下吧」、「只敢選擇性挑人罵？這麼正義感，這次丁允恭事件麻煩譴責一下」、「說個笑話，綠色是原諒的代表色」、「真的有夠糗，不敢嘴砲自己人」。（編輯：張嘉哲）