丁允恭遭爆性醜聞！綠營「一粉專」網氣炸灌爆：真的超糗

前總統府發言人丁允恭昨（9）日被前女友爆料，指控他在任職高雄市政府新聞局長期間，「利用上班時間在局長室與其發生性關係，甚至強逼她墮胎三次」，消息一出，引發各界譁然，而丁允恭也火速請辭發言人一職。對此，就有網友討論「民進黨婦女部前天的貼文是不是打到自己臉？」貼文引發熱議。





▲民進黨婦女部日前發文譴責「權勢性侵」，孰料，隔日丁允恭就爆發性醜聞，至今該粉專都未點評一事，被網友灌爆。（圖／翻攝民進黨婦女部）