吹2台冷氣電費9197元！男破解「暗黑原因」：大家快檢查

炎炎夏日，不少人都會待在家中吹冷氣，但又害怕吹太多，一收到帳單會荷包大失血，但不吹又覺得身體非常不舒適。近日，就有一名網友分享，自己家中有兩台冷氣，原本兩個月吹下來電費要9197元，但經過他破解「暗黑原因」後，下期電費瞬間少四千，貼文引發熱議。





▲網友發現原來家中冷氣一台是變頻一台不是，現在只吹變頻後，最新一期電費大減一半。（圖／翻攝PTT）