吹2台冷氣電費9197元！男破解「暗黑原因」：大家快檢查

炎炎夏日，不少人都會待在家中吹冷氣，但又害怕吹太多，一收到帳單會荷包大失血，但不吹又覺得身體非常不舒適。近日，就有一名網友分享，自己家中有兩台冷氣，原本兩個月吹下來電費要9197元，但經過他破解「暗黑原因」後，下期電費瞬間少四千，貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「自己住在三房兩廳的租屋處，原本在七月那期的電費要9197元，結果這個月繳費單來只要4660元，少了4000快一半的費用，差別在於我們發現房東在主臥室裝的是變頻冷氣，但是客廳的是傳統的窗型冷氣，大家也能檢查一下家裡冷氣類型是否相同喔」。
「所以現在都在主臥吹冷氣了，使用時間沒太大改變一樣開全天，而客廳只有客人來才會開，不然就是只用電風扇，至於洗脫烘的洗衣機，聽說也蠻耗電的？所以這兩個月也比較少在烘，但我覺得2個月4660還是有點貴，不知道還有哪裡可以省的」。
貼文一出，網友紛紛回應「所以看房的時候大家也要看清楚冷氣機型啊」、「夏季電費本身就比較貴啦，這樣省很多了」、「果然就是窗型冷氣在搞鬼啊！省四千差超多」、「衣服用曬的就好啊，另外是變頻冷氣還是有分1至5級，冰箱那些也都要看，大家快檢查一下」、「三房兩廳四千很便宜了耶」、「主要是你都開整天吧，再開少一點可以更省啊」。（編輯：張嘉哲）