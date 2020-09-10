女爽收工作錄取通知！下秒「悲劇發生」氣炸　全場點關鍵

受到疫情的影響，經濟不景氣導致許多公司紛紛裁員，工作十分難找，對此，也有一名女網友抱怨，雖然已經收到了「錄取通知」，卻慘遭反悔，讓她不知道該怎麼辦。





該名女網友在社群平台《Dcard》上以「收到錄取通知結果遭到反悔」為題，表示自己某天早上去面試，當天下午就接到電話，對方表示已錄取，問原PO何時能上班。原PO也提到，「都確定好了，後面很多面試也推掉了」。



▲女網友在社群平台《Dcard》上以「收到錄取通知結果遭到反悔」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》） 因為當天面試時，「薪資福利」方面並沒有講得很清楚，所以她又打回去詢問「錄取後確定薪資的部分」，對方只問了姓名，並說了目前在忙，晚點再回撥，豈料在這之後就沒有下文了。沒過幾天，原PO竟收到對方透過人力資源APP傳來的訊息，上頭寫著「感謝您對本公司『行政專員』工作機會感到興趣，很可惜的，我們目前尚無符合您條件的職缺。謝謝您的來信」，這讓原PO直呼「我直接傻眼，我原本的工作都辭了欸，這樣公司都不用負責的嗎」？





貼文一出，引起網友熱議，、「現在工作超難找，居然變成這樣，好傻眼...那間公司真的很不行欸，不去也罷」、「連婉拒都是104罐頭訊息，看了就氣」、「用104訊息婉拒真的太不尊重人了」；也有網友點出關鍵，「所以說大家幹嘛不真的拿到offer（電子或紙本），再推掉面試」、「一堆人看到信就高潮，有法律效力的是offer發出」、「所謂offer是會有一份紙本寄出，或是附件PDF喔，不過我那時候有間公司也是寄email，但上面除了報到資訊，還會有職稱、核薪結果、主管姓名」。



