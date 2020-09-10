情侶交往四年想創業！小資女曝「暖男→主管」下場悲劇了

和另一半共同組成家庭，過著穩定的生活是不少情侶的目標，而對此就會有一起努力存錢，想盡早達到經濟自由的想法，而近日就有一位女網友分享自己和交往四年的男友創業後的心境，原先期待兩人能共同擁有這筆資產，能一起努力，沒想到男友的態度卻讓她感覺像和老闆約會，忍不住懷疑情侶是否根本就不該成為事業夥伴，話題意外引起網友討論。





原PO在PTT的WomenTalk版就分享自己和男友共同創業的經驗，她提到原先兩人工作沒有交集，相處方面也可以給彼此不同角度的意見，相處十分融洽。但創業初期男友投入資金，原PO則時常跑現場盯進度，但男友嚴謹盯人的工作習慣無形之中就讓她備感壓力，更因為創業地點在原PO生活圈附近，時不時表示出要她好好監督現場工程狀況的態度。

▲(圖／翻攝自PTT）

此外，原PO就表示每當經歷創業時有不愉快、爭執時，男友卻告訴她「等真的成功了，再來說當時有多辛苦」，她也忍不住難過的表示，原本是在自己工作累了聽自己抱怨、不開心時逗自己開心的男人，「突然好像成了自己的主管或上司，兩人的生活也不小心總會繞回工作」，時常在討論過程中讓她覺得「壓力爆棚」。

▲原PO表示創業後有種自己是員工，結果卻和主管在一起的感覺。（示意圖／翻攝自《Pixabay》 ）

這篇文章曝光後，有網友就認為原PO和男友身為情侶，兩人原本該是平等的，但一起工作後就容易產生權力之間不對等的狀況，也有不少網友提出建議「我覺得妳是付出較多的那方，若他出資金妳出人，妳的態度要強硬點」、「希望妳最後是老婆的角色，而不是付出很多的前女友」，不過也有人分享創業後仍能好好相處的案例「我另一對朋友就是婚前一起創業到現在十多年，誰離了誰都不行，一個對內一個對外，聽他們說還不會有什麼口角」、「看看早餐店的老闆娘跟老闆」、「我們有成立個小公司，但基本只有先生在處理，我頂多是幫忙弄點小雜事，但不處理負責任何事情」。