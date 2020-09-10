姪子爽領藝fun券羨炸！男下秒見「悲劇」愣：政府整小孩

新冠肺炎疫情衝擊國內經濟，我國除了行政院推出「三倍券」以外，各部會也紛紛加碼許多振興券，其中由文化部推出的第二波「紙本藝fun券」日前已經公布抽獎結果，一共有65萬人獲得。近日，就有網友分享自己看到姪子能領藝fun券超羨慕，沒想到下秒悲劇畫面讓他笑到不能自己。





▲紙本藝fun券實體。（圖／讀者提供）