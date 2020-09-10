姪子爽領藝fun券羨炸！男下秒見「悲劇」愣：政府整小孩

新冠肺炎疫情衝擊國內經濟，我國除了行政院推出「三倍券」以外，各部會也紛紛加碼許多振興券，其中由文化部推出的第二波「紙本藝fun券」日前已經公布抽獎結果，一共有65萬人獲得。近日，就有網友分享自己看到姪子能領藝fun券超羨慕，沒想到下秒悲劇畫面讓他笑到不能自己。
原PO在「台南地方社團」貼文指出「我姪子今年才小學三年級，前幾天他藝fun券開獎，然後他中了，他就很開心跟我分享，然後我親眼看我哥把藝fun券拿給他，心想說好羨慕喔，下一秒我嫂子一個move直接抽走，我姪子瞬間開始哭，我真的笑到不行，政府開放老少抽這個根本還是爽到大人，整到小孩啦哈哈」。
貼文一出，網友紛紛回應「真的快笑死XDD很有畫面」、「我妹的也被我媽收走了QQ」、「我媽則是抽到給我用....」、「媽媽抽到給我用 +1，好像年紀倒過來就會相反XD」、「可憐的小孩，被政府整了哈哈哈，白開心一場」、「小三被抽走合理啦，國中抽走就要抗戰了」。
至於「紙本藝fun券」該如何領取，只要是有中獎的民眾，可攜帶健保卡至四大超商事務機插卡領券，紙本票券將分為100元、200元、300元各1組QR Code及條碼，不僅限本人領取，可以替家人領，使用期限則到明年的2月28日。（編輯：張嘉哲）
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