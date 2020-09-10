唐鳳IG偷偷開張！狂曬「網美級」穿搭　萬人秒揪潮流亮點

政務委員唐鳳在日本被稱為「天才IT大臣」，還一度登上日本《富比士》雜誌的封面，而唐鳳在台灣也擁有超高人氣，時常在論壇、社群媒體上出沒，更有標記唐鳳帳號就能召喚本尊出面回應的「都市傳說」。昨（9）晚唐鳳在臉書公布自己的Instagram帳號已經悄悄開張了，目前有超過萬人追蹤，更有網友抓到一篇「網美級」貼文，不但曬穿搭，還分享自己的保養秘訣，意外引起眾人討論。





唐鳳昨晚在臉書公告自己的IG帳號（@digitalminister）已經悄悄地開張，更感謝大家的關心，追蹤人數已經破萬了。不過就有眼尖網友發現其中一則貼文的風格有「網美」的既視感，文章內提到有不少粉絲來訊詢問他的保養祕訣，而唐鳳也不藏私的介紹其實自己沒有額外使用保養品，「我的保養方式就是睡滿8個小時，有好的睡眠品質就會有好的精神！」。

此外，該則貼文也分享了一身穿搭，甚至加上#ootd（outfit of the day，今日穿搭）的標籤，除了秀出三宅一生和設計師詹朴的服裝外，更表示自己走「簡單輕便」的路線，強調當今最時尚的配備就是口罩，「不僅可以保護自己和他人健康，也是種表達自我的態度」。

▲唐鳳IG開張吸引不少粉絲留言私訊互動。（圖／翻攝自唐鳳IG）

不少網友就紛紛稱讚這篇貼文有網美水準，唐鳳則解釋自己的IG未來還會有青年參與、社會創新、隨手一拍的小吃美景、她的推薦書單和時尚態度等等，歡迎大家追蹤，而底下也湧入不少留言回應「太可愛啦」、「好想與唐鳳同款」、「追好追滿」、「粉絲來朝聖了」、「睡八小時好強」、「秒追蹤不解釋」、「彩虹口罩也超有愛」、「原來是天生麗質的意思」。（編輯：楊智傑）