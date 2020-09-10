男深夜搭巴士北上！車內詭異多1人　「結局」背脊全發涼

農歷七月鬼門開期間，民眾除了遵守大大小小的習俗和禁忌，也有許多網友分享靈異傳聞。近日，有網友在PTT分享多年前研究所同學，他獨自搭夜車北上遇到的恐怖經驗，當時車上莫名多出一位乘客，下車時「恐怖結局」讓全場毛翻。
原PO提到，當年在台北某大學唸研究所，他的研究所同學交了一位在台南唸書的女友，所以常常南北兩地跑。某日凌晨一點左右，同學正準備要搭夜車從台南返回台北，發車前站務人員上車用計數器清點人數「1、2、3、4、5、6……12」，確認一共有12名乘客。
車子出發後，一路開到台中的休息站，已經是凌晨3點，車上乘客睡成一片，整台車除了他下車抽菸、司機去上廁所之外，就沒看到有人上下車，豈料，到了發車的時間，車站人員又上來清點人數「1、2、3、4、5、6……13」，卻突然多出一位，站務人員再次拿計數器一個一個按，依舊是13位，和台南站回報的人數不符。
為了弄清楚是否有人逃票，站務人員還要求每位乘客出示票根驗票，結果真的有13張票，無奈之下只能當作台南站算錯了，車輛隨後繼續開往台北。抵達台北時，時間已經凌晨4點35分，原PO的同學坐在最後面的位子，所以最後一個下車，這時車上已經空無一人，司機大哥在門口等著收他的票根，當他把票根交給司機大哥時，大哥卻用一種很複雜的表情看著他，並開口詢問「少年耶，你是最後一個下車的嗎？」他回應「應該是吧？怎麼了？」
司機大哥立刻衝上車重新巡視一遍，下車後臉色鐵青的說「害啊，那A又變12張票？（台語）」，原PO最後表示，同學當時雞皮疙瘩整個起來，人生第一次體會到什麼叫背脊發涼，原來這就是毛骨悚然的感覺，當下他不敢回家，直接衝到研究室，放搖滾樂放到早上6點，才在研究室睡著，結束驚魂的一夜。
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「好神祕喔」、「好毛」、「雖然有可能是中間有人為疏失、漏算，但當下一定超毛」、「到底是誰，好毛」、「半夜衝到研究室會比較不可怕嗎？」（編輯：賴詠璿）