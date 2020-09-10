男深夜搭巴士北上！車內詭異多1人　「結局」背脊全發涼

農歷七月鬼門開期間，民眾除了遵守大大小小的習俗和禁忌，也有許多網友分享靈異傳聞。近日，有網友在PTT分享多年前研究所同學，他獨自搭夜車北上遇到的恐怖經驗，當時車上莫名多出一位乘客，下車時「恐怖結局」讓全場毛翻。





▲有網友在PTT分享多年前研究所同學，他獨自搭夜車北上遇到的恐怖經驗，當時車上莫名多出一位乘客，下車時「恐怖結局」讓全場毛翻。示意圖與內文無關。（示意圖／翻攝自Pixabay）