影／浪愛有家！暖心南園食堂幫殘疾賓士小貓找終身鏟屎官

大家都知道不完美的貓被領養的機率很微小，彰化有一間寵物友善餐廳，即使知道小貓身體有些殘疾，仍霸氣收容在店裡並積極為牠尋找終身主人。這隻小賓士貓叫做「阿尼基」別看牠後腿癱瘓，老闆娘形容牠精力旺勝，非常靈活總是像風一樣咻咻咻，是隻名副其實的「小旋風」！





▲最近收容一隻後癱小賓士貓（圖／FB@南園食堂授權）

× ▲最近收容一隻後癱小賓士貓（圖／FB@南園食堂授權）

關於「阿尼基」的身世南園食堂表示：原先是一位愛媽在臉書上看到別人分享的貼文，因為收到有人想認養的訊息才去撈起，後來領養人卻以擔心貓太小不好照顧為理由反悔，而愛媽家中也無力負荷這隻貓，因此才從臉書搜尋得知「南園食堂」是間送養貓咪的寵物餐廳；而造成「阿尼基」的殘疾狀況店家與愛媽皆不清楚原因，店家以經驗判斷可能從高處摔落或車禍，畢竟醫生看過X光片也認為這是後天造成。

▲南園食堂店內景色，用心設計專屬於貓的環境。（圖／FB@南園食堂授權）

× ▲南園食堂店內景色，用心設計專屬於貓的環境。（圖／FB@南園食堂授權）

「南園食堂」位在在彰化高商附近、前身是一間台鐵員工宿舍，餐廳擺設復古偉士牌車款、裝飾阿公阿嬤年代的電器用品，充滿濃濃懷舊味，在這裡不僅能品嚐小點，還有可愛的貓咪陪坐！店內特別佈置一區貓咪空間，為貓咪們量身打造貓牆，滿足牠們登高望遠的慾望。南園食堂的老闆娘其實是位愛媽，充滿愛心開設這間店致力於浪愛有家！

▲南園食堂為許多貓咪找到好主人（圖／FB@南園食堂授權）

× ▲南園食堂為許多貓咪找到好主人（圖／FB@南園食堂授權）

南園食堂的老闆娘其實當了9年的愛媽、送養與救援無數貓咪，一直以來都是單打獨鬥、堅持不募款不募物資；當初配合的送養平台無法繼續合作，因此才萌生自己開一間店來送養的想法，花了4～5年尋覓合適的開業地點，直到2019年11月才如願開店，在還沒有店面的期間仍努力送養貓咪，南園食堂開業不到一年的時間，送養出去的貓咪有20隻左右，老闆娘跟我們分享：「十二夜的封面小女孩就是我的女兒，她現在長大了也跟著一起投入送養貓咪的行列！」。

▲『十二夜』海報的小女孩，是愛媽的女兒。（圖／FB@南園食堂授權）

× ▲『十二夜』海報的小女孩，是愛媽的女兒。（圖／FB@南園食堂授權）

「阿尼基」的個性相當活潑親人，並沒有因為殘疾而顯得自卑膽小，相反的牠可是隻雄赳赳氣昂昂的小獅子，因此才取名「阿尼基」。南園食堂在粉專上發出「阿尼基」的送養貼文，希望能盡快幫牠找到終身鏟屎官，店家的粉絲看到紛紛留言：「臉超霸氣耶 」、「有種黑豹的感覺」、「這顏值好高」、「帥到翻ㄟ」、「超級可愛」。相信「阿尼基」

憑著親人的可愛內心，一定很快就能找到託付終身的好主人！

（編輯：楊釆蓉）