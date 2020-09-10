假冒MIT口罩爆第二家！暗黑「數據」台人看傻：真的夭壽

自從「加利科技」混充陸製口罩到國家隊實名制市場後，政府大動作清查其他國家隊成員是否也有異常進口陸製口罩的狀況，沒想到竟意外查獲彰化的「豪品」工廠，將進口的陸製口罩進廠包裝，偽裝成MIT口罩販售，牟取暴利。對此，就有網友討論「MIT口罩價值真這麼高啊？」貼文引發熱議。





原PO在PTT貼文指出「之前看加利說進口中國的一片不是一元還多少，結果這個豪品也是進口中國口罩，偽裝MIT拿去賣，重點是，這牌的口罩很不便宜耶，他立體口罩50片一盒要599元，真的賺的很夭壽....只要掛MIT是不是就真的很值錢啊？」



▲豪品工廠口罩遭踢爆進口陸製口罩，重新包裝後，偽裝成MIT口罩到市面高價販售。（圖／翻攝豪品工廠臉書）

貼文一出，網友紛紛回應「太誇張，中衛正統台製一盒也是三百多，他大陸敢賣599」、「絕對不只這一家，按照這個獲利來看，支持政府查下去」、「一定不只這兩家，這種疫情時期，能這樣開玩笑嗎？真的夭壽」、「這價格真的太扯，賣一盒賺12盒這樣」、「好恐怖的數字，真的是無法理解，生意人拿全台人民健康開玩笑」。





綜合媒體報導，「豪品」工廠將陸製口罩進廠包裝，就變身為MIT醫用口罩，主要為「市售」、沒打MIT鋼印，也「沒流入實名制」，但市售價格每盒高達599元，昨（9）日送檢調，負責人則坦承犯行，目前已經以200萬元交保。（編輯：張嘉哲）



