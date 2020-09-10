女友想和異性泡裸湯！真實身份曝　男崩潰狂喊「7字」　

情侶在一起時，無論有多恩愛，總會有價值觀、意見不合而爭吵的時候，對此，也有一名男網友表示，女友和朋友們出門玩，不過女友竟說要和別的男生一起泡裸湯，讓他非常不能接受，貼文一出，引起兩派網友論戰。





該名男網友在社群平台《Dcard》上以「女友跟同性戀泡溫泉」為題，表示女友和她一個女生朋友及男生朋友一同到宜蘭兩天一夜，他也提到，這名男生是同性戀，三個人一起睡一間房間。



▲男網友在社群平台《Dcard》上以「女友跟同性戀泡溫泉」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

原PO也表示，雖然三個人一起睡一間房間，不過由於不是和那個男生「單獨」，所以也沒特別說什麼，怎知女友卻和他說「他們要一起去泡裸湯」，原PO馬上嚇傻問女友「可是有那個男生耶」。





但女友卻一直覺得「對方是同性戀所以沒差」，但原PO卻不以為意，認為對方有的器官跟他一樣，崩潰7字吶喊「我有的他都有欸」，並發問「是我太小心眼，太傳統嗎」？



▲男網友不能接受女友和GAY朋友一起泡裸湯。（示意圖，與文章中內容無關／取自unsplash） 貼文一出，掀起兩派網友論戰，有些網友表示「我覺得無所謂，但我的gay朋友會自己避開欸」、「我覺得還好欸」、「你太傳統」；也有些網友認為「不行啦，只要是異性都不能一起泡吧」、「這超母湯欸」、「說同性戀只是煙霧彈，男女通吃王八蛋」、「同房應該還行，一起泡裸湯有點誇張，前提是對方是純同性戀」、「不不不不....基本的還是要保持好嗎，你要好好跟你女友說一下」。





不過也有網友回應「我是同性戀，我能接受跟女生睡同一間，但我不能接受一起泡裸湯，非常奇怪！我也不想看到女生的身體，我也不想被其他人看到自己的裸體」、「身為同性戀的我是不太願意跟女生泡裸湯啦，看到會不舒服，至於其他同性戀是怎樣我不清楚，供你做個參考」。（編輯：郭佩蓉）



