加利、豪品假口罩連環爆！網擔心「同件事」：去問蘇貞昌

繼國家隊成員「加利口罩」被踢爆混充陸製口罩到國家隊實名制市場後，又一家被踢爆！經濟部查獲彰化的「豪品工廠」，將進口的陸製口罩進廠包裝，偽裝成MIT口罩販售，牟取暴利。對此，就有網友討論「口罩現在這樣，你跟我說美豬不會？」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「商人本來就是求利益，只要政府管控不嚴格，殺頭的生意有做，賠錢的生意沒人幹，但我們政府對於商人的行為，都是相信他們會自律，就像口罩的事情，商人就可以跟你明明進中國貨，但卻拿著台灣製的盒裝，高價賣給台灣人。」
「那你覺得美豬這件事情，商人會不會用同樣方式照做一票，進口美豬說是台灣豬，因為成本低就跟大陸口罩一樣，如果你真的覺得不會，還真的是太天真， 如果不是加利出包被藥師抓到有安徽製字條，這些中國口罩還是批著台灣製的外衣，高級點的還彩色，來騙台灣人的荷包啦！衛福部真要替人民健康把關嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「如果政府真的要開放就真的拿出措施跟態度，抓到要怎樣關到死還是怎樣罰」、「真的別拿人民健康開玩笑」、「口罩都管不好還想管豬肉真是天方夜譚，笑死人的政府」、「去問看看蘇貞昌要怎麼做啊，政府現在不是狂推美豬沒事」、「44家口罩廠都管不好還想管美豬，真的不要鬧了」、「哎..之後爆出假豬肉我看誰要扛」。（編輯：張嘉哲）