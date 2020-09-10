加利、豪品假口罩連環爆！網擔心「同件事」：去問蘇貞昌

繼國家隊成員「加利口罩」被踢爆混充陸製口罩到國家隊實名制市場後，又一家被踢爆！經濟部查獲彰化的「豪品工廠」，將進口的陸製口罩進廠包裝，偽裝成MIT口罩販售，牟取暴利。對此，就有網友討論「口罩現在這樣，你跟我說美豬不會？」貼文引發熱議。





▲隨著假口罩事件爆發，網友紛紛擔憂未來美豬開放，恐怕也有假豬肉事件發生，要求政府若要開放，做好配套措施。（圖／Nownews資料畫面）