丁允恭遭踢爆連劈4女！專家曝「1類型」女孩容易吸引渣男

前總統府發言人丁允恭近日遭前女友爆料，進而捲入性醜聞事件中，不僅在任職高雄市政府新聞局期間劈腿4女，甚至在上班時間於局長辦公室發生性關係。對此，寶瓶文化出版社總編朱亞君也在臉書發文，分享心理師李雪新書中談到的「吸引渣男的體質」，跟進時事淺談一番。





朱亞君在臉書發文，表示「跟一下時事」，分享李雪《創傷發生得太早》一書，花了一整本書的力氣在討論母嬰關係對人一生的影響，在童年沒有被父母愛夠的女孩，常「不敢相信自己配得到愛」。



▲寶瓶文化出版社總編朱亞君在臉書發文。（圖／翻攝自朱亞君臉書） 朱亞君認為「她們自體虛弱，她們總是需要另一個人來拯救，一個有權力的強大個體，求他為你遮風避雨」，也因為「妳在關係中軟弱，妳願意答應他任何畸形的請求、妳可以犧牲自己在關係中是第三者、第四者，因為妳要追尋的不只是愛，而是跟媽媽共生的渴望」。



她也提到，「在愛情裡，你不斷付出、犧牲，扭曲自己，甚至感到被羞辱了，還無法清醒，那背後都有個聲音：『是我不夠好、是我不夠好』。我要討好他，我若夠好，他就會愛我。​所以對方可以予取予求啊」。而這些其實就像是李雪說的「這不正是吸引渣男的體質嗎」？



▲李雪新書《創傷發生得太早》。（圖／翻攝自朱亞君臉書） 朱亞君最後也向每位女性喊話，「一個整天自我檢討的女人，就會吸引來一個要求鞭策你的男人」，只有自體強大，就算遇到渣男，你也會短時間辨識並拋開。她更呼籲，「向童年的創傷告別吧」，你長大了，要懂得寵愛自己，明白以現在的樣子就值得幸福，你不必那麼好、那麼委屈，你可以是個普通人，你也配擁有幸福，她在文末推薦此書，也補充「而幸福，其實是平凡而寧靜的」。（編輯：郭佩蓉）



