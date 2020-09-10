吃這碗泡麵好累！「拆包裝」就要3分　崩潰真相網友笑翻

忙碌的現代人三餐在外，有時沒時間下廚就會煮一碗泡麵來果腹，也因此有不少品牌會推出各種口味，讓台灣人不論是當宵夜享用或颱風天買來當存糧。不過通常泡泡麵是為了節省時間，沒想到有位女網友就反而遇到了「超耗時」的泡麵，連灌注熱水前都要浪費她好一段時間，這款「特殊版」泡麵的照片曝光後就讓不少網友看了都笑翻。





原PO在臉書社團《爆怨公社》發文表示，自己原本只是想要吃碗泡麵，沒想到一開就發現「泡麵蓋怎麼這麼厚」，仔細一看這款台灣人愛吃的經典泡麵，上層封蓋一拆開來後，看到的不是麵條和調味料醬包，反而意外地發現還有一層封蓋，再掀開後竟然又看到一篇，光是目測就有五層的封膜，讓只想吃泡麵的原PO好無奈。

▲女網友想吃個泡麵卻開到「俄羅斯娃娃版」，整顆心都累了。（圖／翻攝自臉書《爆怨公社》）

這款萬中選一的泡麵就讓不少網友看完也笑歪，紛紛在底下留言表示「俄羅斯娃娃的概念」、「俄羅斯限定版啦」、「像洋蔥一層一層撥開」、「可能裡面破了，再一層又破，再一層再一層」、「這個食品安全可能有銀行金庫的水準」、「到底是有多稀有才需要這樣保護啦」、「浪費時間卻換來這個傳家寶蠻好笑的」。

不過也有網友就猜測，會出現這個像是俄羅斯娃娃一層又一層的現象，可能是來自生產線上的機器故障所導致，有網友就推測「可能是封蓋機器故障，導致重複封蓋」、「生產線上跳針的產物」、「自動化包裝機器出包啦」、「這應該是輸送帶卡住，然後封蓋機拼命蓋的結果」、「不影響內容物，只是包裝出包而已，不用擔心」。（編輯：楊智傑）