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當兵沒安全感！她少做「1動作」遭男友嗆歪：我錯了嗎　

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-09-10 18:12:04

▲許多情侶都會因「當兵」產生一些問題，但男友當兵會比較沒安全感嗎？（示意圖／翻攝自《NOWnews資料庫》及《Dcard》 ）
▲許多情侶都會因「當兵」產生一些問題，那男生去當兵後，真的會覺得比較沒安全感嗎？（示意圖／翻攝自《NOWnews資料庫》及《Dcard》 ）

當兵是台灣男生的共同回憶，雖然役期的時間正不斷縮短，但許多情侶對於面對「當兵」這回事，還是會有許多的問題。近日，就有網友抱怨，正在當兵的男友對她狂罵，還口出惡言，貼文一出也引起網友撻伐。



原PO在《Dcard》表示，「男友最近在當兵，他希望我如果要出去的話，都要先跟他說才能去，而且他如果沒打電話來，就不能去，結果昨天我跟朋友吃完飯後，想說去買個東西再回家，因為是突然想到的，所以事後才跟他說，結果他直接大發飆，他不但說『沒用，什麼都不會，什麼都在裝』，還說我只會惹他，都不會惹前男友生氣」。

原PO提到「接續他講了一堆超難聽的話，即便我告訴他吵架也不說出傷人的話」，但男友當下卻回「是妳要惹我生氣的，你不這樣我就不會說傷人的話了，我能用手機的時間都被妳搞砸了」；這樣的話讓原PO深感莫名其妙，並困惑地問「沒先報備」真的很嚴重嗎？

▲男友只因為她「沒報備」，就口出惡言，許多網友都認為，可以不開心，但講話真的太過分。（圖／翻攝自《Dcard》
▲男友只因為她「沒報備」，就口出惡言，許多網友都認為，可以不開心，但講話真的太過分。（圖／翻攝自《Dcard》 ）
許多網友看完也狂勸原PO，「分手吧，這根本恐怖情人」、「可以不開心，可是話沒必要講得這麼難聽」、「誰會把自己女友罵成這樣」、「連彼此尊重都不會，根本不值得被愛」、「我覺得不行，他還有合理化自己的行為」、「有點控制狂的感覺」、「沒安全感是真的，但他講話太過份了」、「是怕被兵變吧」。（編輯：許智超）

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