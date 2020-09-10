當兵沒安全感！她少做「1動作」遭男友嗆歪：我錯了嗎　

當兵是台灣男生的共同回憶，雖然役期的時間正不斷縮短，但許多情侶對於面對「當兵」這回事，還是會有許多的問題。近日，就有網友抱怨，正在當兵的男友對她狂罵，還口出惡言，貼文一出也引起網友撻伐。





▲男友只因為她「沒報備」，就口出惡言，許多網友都認為，可以不開心，但講話真的太過分。（圖／翻攝自《Dcard》 ）