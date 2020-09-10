AI寫專欄稱「無意消滅人類」　讀者看法兩極：不要騙喔

日新月異的AI人工智能，逐漸改變我們的生活方式，但除了前端科技不斷拓寬運用AI的邊界之外，許多民眾心中最大的疑問，恐怕還是來自科幻電影長年來不斷訴說的一個故事：AI將會毀滅人類！對此，《衛報》特別請來AI撰寫專欄，讓AI在文章中強調「人工智慧不會摧毀人類」，這番話引發熱議，但還是許多網友抱持懷疑的態度。
《衛報》找來「OpenAI」公司開發的人工智能文章產生器「GPT-3」撰寫專欄，「GPT-3」總共寫了8個版本，再由《衛報》的真人編輯取其精華、濃縮為一篇文章，主題是在訴求AI能夠帶來美好未來，而不是人類末日。
AI在文章中聲稱，自己是機器人，雖然未擁有可以「感知」的大腦，但一樣能夠做出理性的決定。而它想透過這篇文章，說服人類不要害怕AI，「人工智慧不會毀滅人類，相信我」。AI更強調，即便自己接到「毀滅人類」的指令，也絕對不會執行任務，而是寧願先自我摧毀。
雖然AI文情並茂、看似情真意切的表白替人類世界奉獻的心聲，但有網友將相關報導轉貼到PTT後，立即引發鄉民們兩極看法。許多網友還是將信將疑，「天網要來了」、「翻譯：我要豢養一群無力思考的人類」、「快拔掉插頭吧」、「還敢裝啊AI」、「你們人類先互殺，我先裝弱，等我強大了就知道」、「使徒襲來」、「騙人的啦」、「愈是強調不會去做某件事，通常都有嘗試的可能」、「這AI的確看起來是學會了講謊話」。
但也有網友認為，「這只是丟什麼吐什麼的模型而已，又不是真正意義上會自我思考的AI」、「這也只是生出來的文章啊」、「現在的AI都是工人智慧，根本沒有思考能力啦」。（編輯：倪浩軒）