AI寫專欄稱「無意消滅人類」　讀者看法兩極：不要騙喔

日新月異的AI人工智能，逐漸改變我們的生活方式，但除了前端科技不斷拓寬運用AI的邊界之外，許多民眾心中最大的疑問，恐怕還是來自科幻電影長年來不斷訴說的一個故事：AI將會毀滅人類！對此，《衛報》特別請來AI撰寫專欄，讓AI在文章中強調「人工智慧不會摧毀人類」，這番話引發熱議，但還是許多網友抱持懷疑的態度。





▲在許多科幻電影中，AI總是被描述成毀滅人類的一方。（示意圖／翻攝自Pixabay）