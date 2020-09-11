男童路邊苦賣茶葉蛋！女一看秒鼻酸　網驚爆「暗黑內幕」

台灣人充滿人情味、富有愛心，不過這樣的美意竟遭到有心人士濫用？昨（10）日深夜，一位高雄網友在臉書社團《爆廢公社公開版》表示，遇到一名單親家庭的男童，提著地瓜和茶葉蛋，遠從鳳山到左營路邊叫賣，想號召網友給男童鼓勵和捧場；豈料，底下留言卻驚爆一連串「暗黑內幕」，貼文立刻引發熱議。





▲一位高雄網友在臉書社團《爆廢公社公開版》表示，遇到一名單親家庭的男童，提著地瓜和茶葉蛋，遠從鳳山到左營路邊叫賣，想號召網友給男童鼓勵和捧場；豈料，底下留言卻驚爆一連串「暗黑內幕」，貼文立刻引發熱議。（示意圖／翻攝自flickr）