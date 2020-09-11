男童路邊苦賣茶葉蛋！女一看秒鼻酸　網驚爆「暗黑內幕」

台灣人充滿人情味、富有愛心，不過這樣的美意竟遭到有心人士濫用？昨（10）日深夜，一位高雄網友在臉書社團《爆廢公社公開版》表示，遇到一名單親家庭的男童，提著地瓜和茶葉蛋，遠從鳳山到左營路邊叫賣，想號召網友給男童鼓勵和捧場；豈料，底下留言卻驚爆一連串「暗黑內幕」，貼文立刻引發熱議。
原PO表示，在等兒子下課的時候，路邊一位目測國小的小男孩，突然過來喊著「地瓜一袋50、茶葉蛋一袋50」，看見一旁有客人買了一袋，好意遞給男童100元，請他不用找錢，男童仍堅持要找50元給該顧客。原PO見狀也好心上前跟男童捧場，在談話中得知男童為單親家庭，並稱茶葉蛋跟地瓜是媽媽做的，還有另外一個弟弟跟著爺爺到別的地方叫賣。
原PO好奇詢問男童「是住左營明誠路附近嗎？」他卻回應「我們住鳳山」，一語讓原PO的心瞬間揪了一下，這才知道原來男童是遠從鳳山到左營來賣地瓜和茶葉蛋，並好心呼籲廣大網友「如果大家有在騎樓或咖啡店或熱炒店看到弟弟來賣，給他鼓勵鼓勵，捧個場。」
貼文短短半天時間吸引上萬網友熱烈回響，不過卻有網友爆料，附近的攤販透露，這其實是一位女士帶著多位國小的孩子到處賣東西，想利用孩子博取大家的同情心，而這些跟著女士賣東西的孩子都叫她阿姨，並稱「我也親自問過其中一位孩子，『這位女士是您的媽媽嗎？』孩子們說不是」，但該留言卻引發質疑；其他網友則紛紛回應「花50塊買6顆茶葉蛋，比便利商店還便宜，根本賺到，是要騙什麼，好笑」、「這騙什麼了，錢給了，東西吃了，人家自食其力也要酸」、「人家不偷不搶！有卦如何？喊出來的價格你能消費就不叫騙，你情我願的事」。
對此，原PO事後回應「有人說我被騙，或是說這母子有卦，其實我不在乎」，強調「因為就算真的有什麼問題，他們也不是空拿錢而已，他們有付出就有收穫，而且弟弟也叫賣叫得聲音沙啞了！」（編輯：賴詠璿）