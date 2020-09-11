台灣市容太醜！一個月「願花2千元」養房？　眾秒破盲點

日前有一名韓國旅客來台旅遊之後，在網上寫下他的心得，其中提到台灣的「市容」有像貧民村，而這篇心得也導致許多人不滿。對此，就有網友提出疑問，「願意每個月花兩千元，讓居住空間變美嗎？」貼文一出 ，也引起網友的熱烈討論。
原PO在《PTT》上假設，對租屋族來說，如果地段、房屋空間不變，每個月大家租金加2000元，存房屋拉皮基金，一段時間還會重新粉刷、清洗外牆，如果再加2000元，就會請人打掃街道，甚至出動刷地車，「你們會願意嗎？」那如果是要買房的人，每個月再多收2000元管理費，使用的方式就跟租屋族一樣，「你們可以接受嗎？」
網友們看完紛紛回應，「我租屋還要幫房東維護外觀，是傻了嗎」、「又不是我的房子」、「每戶收2000也太誇張，不如自己掃一掃」、「平常的管理費都沒在做事了，還想收2000?」、「都更怕吃虧，整修嫌花錢」、「怎麼不是房東出呢」、「繳房租都有問題，多2千是負擔吧」。
還有網友說，「街景醜的原因，是招牌不一致，陽台鐵窗不一致，還有違建佔用」、「外觀意義不大，實用性便利性比較需要」、「台灣市容醜，絕對不只是拉皮的問題」、「要市容好看，除非全部都更，全打掉」、「市容要從都市規劃重新做起，更花錢」、「法律先訂出來才有意義，不然每個人的美感又不統一」。
綜合網友意見，台灣市容醜，是因為違建建築多，而每棟房子大小不一、招牌不一致，因此才會看起來比較雜亂，而每個月兩千元，對於租屋族來說，只是不必要的負擔，買房的人覺得是不必要的管理費，因此多數網友不接受用花兩千元的方式，改變台灣的市容。（編輯：許智超）