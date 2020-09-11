台灣市容太醜！一個月「願花2千元」養房？　眾秒破盲點

日前有一名韓國旅客來台旅遊之後，在網上寫下他的心得，其中提到台灣的「市容」有像貧民村，而這篇心得也導致許多人不滿。對此，就有網友提出疑問，「願意每個月花兩千元，讓居住空間變美嗎？」貼文一出 ，也引起網友的熱烈討論。





▲網友提出，每個月租金加兩千元，或買房時，每個月多繳兩千元管理費，藉此改變市容，大家願意嗎？（示意圖／翻攝自《NOWnews資料庫》）