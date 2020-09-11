大媽沒口罩不能上公車！他暖送一片被拒　原因曝光眾臉綠

新冠肺炎疫情延燒全球，雖然目前台灣疫情趨緩，但民眾在搭乘大眾運輸工具時，依然要佩戴口罩，對於未佩戴者，駕駛是可以拒載的。近日，就有網友分享，在等公車時，遇到一位婦人沒戴口罩，所以準備上車時，他好意提供卻被拒絕，貼文一出，也引起網友熱議。





▲婦人看到原PO的藍色口罩，便問「不喜歡藍色的，有粉或黃色嗎？」（圖／翻攝自《爆怨公社》 ）

宣布，