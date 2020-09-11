大媽沒口罩不能上公車！他暖送一片被拒　原因曝光眾臉綠

新冠肺炎疫情延燒全球，雖然目前台灣疫情趨緩，但民眾在搭乘大眾運輸工具時，依然要佩戴口罩，對於未佩戴者，駕駛是可以拒載的。近日，就有網友分享，在等公車時，遇到一位婦人沒戴口罩，所以準備上車時，他好意提供卻被拒絕，貼文一出，也引起網友熱議。
原PO在《爆怨公社》表示，在等公車時，看到前面有一位30幾歲的婦人，因為沒戴口罩，被公車司機揮手拒載，面對這樣的情況，原PO拿出實名制信封，拉出口罩，遞給這位婦人，沒想到的是，這位婦人竟說「我不喜歡藍色的，有沒有粉紅色或黃色？」
原PO指出，最後這位婦人，還是沒有拿口罩，依舊站在原地等公車，「難道是，我又老又醜惹人家不願意嗎？」
網友們看完也紛紛回應，「傻眼，還挑顏色」、「她等的是口罩，不是公車」、「這年頭做愛心，記得設備要齊全」、「不是要心存感恩之心嗎，還挑顏色」、「不是你的問題，是口罩的問題」、「你做得很棒，不過就是有這種人讓社會冷漠」、「她到底是在等公車，還是在等特殊色口罩」、「這個人需要的，應該不是口罩」。
根據中央流行疫情指揮中心宣布，如果在大眾運輸上沒戴口罩會予以勸導，勸導不聽，就會予以處分，開罰3000元至1萬5000元，若有故意擾亂秩序行為的也會處分。（編輯：許智超）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。