丁允恭性醜聞自毀前程！486先生神分析曝「1關鍵」被讚爆

前總統府發言人丁允恭日前遭前女友爆料，不僅在任職高雄市政府新聞局期間劈腿4女，甚至在上班時間於局長辦公室發生性關係。對此，時常評論時事的486先生也表示，「丁允恭這個人就是因為少年得志，所以才會做出這種事」，貼文一出也引起網友熱議。
486先生在臉書表示，「丁允恭這個人就是因為少年得志，得意忘形過頭，所以做出這種蠢事，蠢爆了」，同時他也自嘲，「我一直慶幸，我是中年才開始嶄露頭角，之前吃了很多苦，看盡人情冷暖，所以不被利益沖昏頭，哥這樣說你覺得有理嗎」。
許多網友看完也紛紛回應，「少年得志常可能會得意忘形，尤其和權勢名位有關」、「有沒有利我不知道，但色慾薰心是確定的」、「性慾愈強的人，和事業專注成反比」、「成功靠大頭，往往失敗於小頭」、「少年得志很難守住成果」、「不同時間發達，人會有所不同」、「人如果太早得志，若不能保持冷靜，就會出事」、「自制能力很重要」。
不過也有網友說，「跟年紀無關」、「跟年紀沒關係，是跟本質有關係」、「那是個人人品問題」、「渣是不分年紀的」、「這種人，不管幾歲都一樣」、「個人操守問題，無關得不得志」、「暈船不分年紀，自律問題吧」。
而面對這次的性醜聞事件，丁允恭今天也首度發聲回應，「深深感到懺悔，對不起。」至於下一步計畫，他透露，自己感到茫然，不知以後要幹嘛，只能先這樣子。（編輯：許智超）