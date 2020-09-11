丁允恭性醜聞自毀前程！486先生神分析曝「1關鍵」被讚爆

前總統府發言人丁允恭日前遭前女友爆料，不僅在任職高雄市政府新聞局期間劈腿4女，甚至在上班時間於局長辦公室發生性關係。對此，時常評論時事的486先生也表示，「丁允恭這個人就是因為少年得志，所以才會做出這種事」，貼文一出也引起網友熱議。





▲486先生也自嘲，自己是中年才展露頭角，所以才不會被利益沖昏頭。（圖／翻攝自《486先生臉書》 ）