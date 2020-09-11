LINE隱藏功能？2步驟看「聊天頻率」　網嚇壞：抓姦神器

隨著智慧型手機普及，許多人漸漸習慣用通訊軟體與他人聯繫，近幾年通訊軟體LINE甚至成為台灣民眾普遍喜愛使用的社交管道，還有免費和付費貼圖可以使用，讓聊天情境更為生動；近日，一名女網友在《Dcard》分享LINE的一項「隱藏功能」，一秒可以得知你和其他友人的聊天頻率。





▲首先進入欲查看對象的對話視窗，點選右上角的「放大鏡」圖樣。（圖／翻攝自《Dcard》）

▲接著按下中間的「月曆」，立刻會出現月曆的功能。（圖／翻攝自《Dcard》）