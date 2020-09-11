LINE隱藏功能？2步驟看「聊天頻率」　網嚇壞：抓姦神器

隨著智慧型手機普及，許多人漸漸習慣用通訊軟體與他人聯繫，近幾年通訊軟體LINE甚至成為台灣民眾普遍喜愛使用的社交管道，還有免費和付費貼圖可以使用，讓聊天情境更為生動；近日，一名女網友在《Dcard》分享LINE的一項「隱藏功能」，一秒可以得知你和其他友人的聊天頻率。
原PO表示，無意間發現LINE功能的新大陸，於是想分享給大家，立刻可以得知你和好友的聊天頻率。首先進入欲查看對象的對話視窗，點選右上角的「放大鏡」圖樣，接著按下中間的「月曆」，立刻會出現月曆的功能。
原PO解釋，深色代表有聊天的日期，淺色代表沒有聊天的日期，若按下某個日期，訊息就會直接跳到該日期的對話，驚訝直呼「就是這麼神奇，我用LINE那麼久現在才發現」，由於在這之前都不知道有這個功能，想分享給大家知道，笑稱「啊原本就知道的卡友們不要吐槽我」。
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「我也第一次聽說」、「我是透過你的分享才知道的」、「好神奇啊！我也第一次知道，奇怪的知識增加了」、「女友們的抓姦神器吧」「我一直在想，這是不是方便給各位男女朋友翻舊帳使用的」、「翻舊帳神器」；不過，也有網友表示「這功能其實已經很久了，但並不常用」。（編輯：賴詠璿）