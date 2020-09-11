男求婚遭女友拒絕！友人一看原因淡定　「神建議」被讚爆

情侶從談戀愛要進展到婚姻關係，往往都得經過雙方不斷討論，以及商討對未來生活的看法，但財力狀況，也是考慮條件之一。近日，就有網友分享，朋友向女友求婚，但對方竟要求，要一間沒有房貸的房子，還要是登記在自己名下的，於是他狠狠念了朋友，貼文一出反而受到網友讚賞。





▲原PO建議朋友，「要好好把握這個女人，她絕對是男人上進的動力」。（示意圖／翻攝自《Pixabay》）