男求婚遭女友拒絕！友人一看原因淡定　「神建議」被讚爆

情侶從談戀愛要進展到婚姻關係，往往都得經過雙方不斷討論，以及商討對未來生活的看法，但財力狀況，也是考慮條件之一。近日，就有網友分享，朋友向女友求婚，但對方竟要求，要一間沒有房貸的房子，還要是登記在自己名下的，於是他狠狠念了朋友，貼文一出反而受到網友讚賞。
原PO在《爆廢公社公開版》表示，朋友最近向女友求婚，但她要求一棟房子且要沒貸款，還要登記在她名下，才肯嫁，可是朋友的薪水不高，生不出房子，「女生這樣要求過份嗎？」原PO便說「其實不過份，女人要的只是一個安全感，你今天還要租房、買房，薪水有很多嗎？那扣掉之後生活品質剩下多少？」
原PO指出，結婚後，就是要比現在過得更好，要有一個肩膀可以她靠，不能讓女人跟著吃苦，接著原PO給出建議，「要好好把握這個女人，她絕對是男人上進的動力，有她在一定可以在事業上努力衝刺，不管最後有沒有房，至少可以比較現在富有很多」。
最後原PO強調，「但是真的先不要急著想結婚，過了若幾年，你的事業穩固了，手頭也有點錢了，所有該有的都有了，再和平地跟她提出分手，再交一個年輕10歲的正妹，然後再想要不要結婚的事情」。
許多網友也紛紛回應，「最後兩句才是重點」、「原來還是在替朋友著想」、「根本勵志文」、「最後超中肯」、「還好有看到最後」、「差點要罵人了，不過我被你結尾說服了」、「還好我看完最後一段話，給個讚」、「買房還要求不貸款，真厲害」、「看到最後竟然笑出來了」。（編輯：許智超）