澳洲妹不信陸製口罩！男狂寄台製10盒　結局卻氣翻全場

2019新型冠狀病毒（COVID-19）爆發，造成國內口罩搶翻天，因此我國政府也推出「口罩實名制」，但先前就爆出國家隊成員「加利口罩」混充陸製口罩到國家隊實名制市場，近期經濟部又查獲彰化的「豪品工廠」，將進口的陸製口罩進廠包裝，偽裝成MIT口罩販售，以此謀取暴利。對此，就有名網友指出，妹妹在澳洲擔任護理師，因不相信陸製口罩品質，而自己就寄出將近10盒的口罩給對方，沒想到現在卻被踢爆口罩是陸製口罩偽裝的，讓他崩潰氣喊「丟臉丟到澳洲！」
根據了解，彰化地方檢察署查獲「豪品國際實業股份有限公司」，其於109年6月2日起，從大陸地區進口上千萬片非醫療用口罩，換裝混充成「台灣製」MIT醫用口罩並在市面販售。
對此，就有一名網友於臉書社團《爆怨公社》上發文，表示自己的妹妹在澳洲擔任醫護人員，而妹妹不信任大陸製口罩但當地N95很難買，於是自己就寄了四層活性碳醫療口罩到澳洲，「我買了十盒寄八盒過去，我妹捐了幾盒給急診室的同事使用，我寄出前還通通在盒子貼上『中華民國國旗』！」
然而現在卻爆出豪品口罩風波，就讓他崩潰氣喊「可以退換貨又怎樣？國際運費賠嗎？」更讓他無奈的是，現在妹妹不知道該用什麼臉去面對同事，也不知道該如何開口去要回收那些口罩，讓他怒批「丟臉丟到澳洲」，此外又發現該款口罩是非醫療用口罩的，讓他無奈直喊「最氣的是H559活性碳不是醫療用的他還標『醫療』！若是醫療用的起碼不用管他產地加減用！」
貼文一曝光後，就引來不少網友討論，許多人也感嘆直言，「這真的很X⋯而且防護不好到底誰要負責」、「這種真的丟台灣人臉」、「我姊本來也要寄一些來澳洲！好險沒寄...因為她的也中獎」、「真的是太夭壽了」、「這真的好丟臉」。
豪品國際實業股份有限公司也發布公告，表示自109年6月2日起，凡購買貨號為H559活性碳醫用口罩、H5705兒童3D醫用口罩及H5738成人3D醫用口罩等3款口罩的消費者，即日起請攜帶購買證明及口罩至原購買處辦理退貨。（編輯：陳雅雲）
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