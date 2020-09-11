澳洲妹不信陸製口罩！男狂寄台製10盒　結局卻氣翻全場

2019新型冠狀病毒（COVID-19）爆發，造成國內口罩搶翻天，因此我國政府也推出「口罩實名制」，但先前就爆出國家隊成員「加利口罩」混充陸製口罩到國家隊實名制市場，近期經濟部又查獲彰化的「豪品工廠」，將進口的陸製口罩進廠包裝，偽裝成MIT口罩販售，以此謀取暴利。對此，就有名網友指出，妹妹在澳洲擔任護理師，因不相信陸製口罩品質，而自己就寄出將近10盒的口罩給對方，沒想到現在卻被踢爆口罩是陸製口罩偽裝的，讓他崩潰氣喊「丟臉丟到澳洲！」





▲原PO寄了許多盒貨號為H559活性碳醫用口罩給在澳洲的妹妹。（示意圖／彰化地檢署提供）