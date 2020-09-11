撞名諧音梗！外送員接單後「一句話」讓她氣炸：好玩嗎

近年外送平台掀起熱潮，不少人喜歡在家動動手指，輕鬆解決三餐。但外送員與消費者之間的糾紛也時有所聞，就有位女網友抱怨，遇到外送員竟然用她的全名諧音梗開玩笑，讓她覺得很不受尊重，引發熱議。





▲外送員接單後的一句話，讓女網友氣炸了。（圖／翻攝自《爆怨公社》臉書）