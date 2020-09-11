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撞名諧音梗！外送員接單後「一句話」讓她氣炸：好玩嗎

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-09-11 19:09:42

▲外送員接單後的一句話，讓女網友氣炸了。示意圖，與文中當事人無關。（圖／翻攝自Unsplash，《爆怨公社》臉書）
▲外送員接單後的一句話，讓女網友氣炸了。示意圖，與文中當事人無關。（圖／翻攝自Unsplash，《爆怨公社》臉書）

近年外送平台掀起熱潮，不少人喜歡在家動動手指，輕鬆解決三餐。但外送員與消費者之間的糾紛也時有所聞，就有位女網友抱怨，遇到外送員竟然用她的全名諧音梗開玩笑，讓她覺得很不受尊重，引發熱議。



有位女網友在臉書社團《爆怨公社》發文，透露自己「第一次遇到嘲笑客人的外送員」。原PO表示，自己全名叫「林O琳」，而從貼出的對話截圖可以看見，原PO很客氣地告知只有千元鈔，外送員也回答「暸解了！」但下句卻突然冒出「0＋0＝0」，讓原PO氣得直接回應「請不要嘲笑顧客名字可以嗎」。

▲外送員接單後的一句話，讓女網友氣炸了。（圖／翻攝自《爆怨公社》臉書）
▲外送員接單後的一句話，讓女網友氣炸了。（圖／翻攝自《爆怨公社》臉書）
原PO透露自己拿到餐後有當面質問外送員，為什麼要嘲笑客人？對方則回答「覺得好玩」。讓原PO氣得反問「很好玩嗎？」文章一發布引發熱議，覺得開姓名玩笑不妥的網友紛紛留言回覆說，「要是我當場拿食物甩他」、「嘲笑別人姓名=沒水準、不尊重他人及父母」、「投訴他投到爆」、「如果是朋友這樣開玩笑我覺得還可以，如果今天是完全的陌生人這樣開玩笑，我只會覺得噁心」、「不熟的人有甚麼資格開對方玩笑呢」。

但也有人認為沒有這麼嚴重，「我知道妳生氣，但是外送員也是挺有梗的」、「只有我覺得他沒惡意真的只是開個玩笑嗎」、「我是看不出來有嘲笑的意思啦」、「生活不要那麼嚴肅，凡事看開一點才會快樂一點」。（編輯：倪浩軒）

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