日本哪些食物超難吃？眾人秒點「2料理」：台灣贏10條街

日本在國際上被認為是水準程度相當高的國家，豐富的在地風情文化，以及頗具特色的道地美食，讓許多台灣民眾對其有著一定程度的嚮往。不過，就有網友好奇提問「日本有難吃的東西嗎？」對此，就引來不少人紛紛曝光心目中的答案。





▲原PO提問，日本有什麼食物不太好吃呢？（圖／翻攝PTT）