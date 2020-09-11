日本哪些食物超難吃？眾人秒點「2料理」：台灣贏10條街

日本在國際上被認為是水準程度相當高的國家，豐富的在地風情文化，以及頗具特色的道地美食，讓許多台灣民眾對其有著一定程度的嚮往。不過，就有網友好奇提問「日本有難吃的東西嗎？」對此，就引來不少人紛紛曝光心目中的答案。
原PO於PTT八卦版上發文，表示日本美食享譽國際，其中壽司、拉麵、天婦羅、蕎麥麵、生魚片、丼飯等深受不少人歡迎，不過他就好奇提問，「日本好吃的東西很多，但是有人在日本吃過難吃的東西嗎？有沒有日本難吃東西的八卦呢？」
問題一曝光後，就引來許多網友討論，其中「煎餃、餃子」就被許多人點名，「日本的餃子....台灣的贏過十條街」、「日本的餃子=煎餃，大多只塞切爛的菜，滿難吃的」、「餃子吧！台灣任何一種餃子都贏」、「日本餃子、煎餃很難吃」、「真抱歉但餃子太糟糕了」、「餃子，台灣煎餃好吃太多」。
另外有網友指出「章魚燒」也難以接受，直言「章魚燒真的超難吃= =」、「章魚燒像鼻涕」、「章魚燒，根本醬糊」、「章魚燒....日本的章魚燒真的不行」、「章魚燒，還是台式的好吃」、「台灣章魚燒真的青出於藍」、「日本章魚燒太濕，我不愛」。
不過也有人平反，表示「章魚燒是因為跟台灣差太多，那個衝擊影響很大，如果一開始吃的就是日本風格，可能排斥感不會這麼強烈」、「大阪很多章魚燒好吃阿！真材實料，是台灣的章魚燒做成Q彈，所以很多人不能接受軟爛口感」。（編輯：陳雅雲）