丁允恭捲入性醜聞！前妻心痛首發「3點聲明」：與他無涉

總統府前發言人丁允恭被周刊踢爆曾劈腿4女、3度勸懷孕女友墮胎，甚至曾在任職高雄市新聞局的上班時間於局長辦公室發生性關係。爆發辦公室性醜聞後，他也火速向總統蔡英文請辭獲准，而沉寂多時的前妻嚴婉玲，今（12）日一早也首度在臉書公開發表聲明，表示自己和前夫丁允恭生活已互不干涉，更不想回應私人情感的細節。





以下為聲明全文：

各位好，以下是我對近日風波的回應，往後也不再公開回應此事：

1、我與前夫丁先生日前已由共同租賃處各自搬遷，已與對方生活無涉。

2、我目前致力於尋找地方政治革新的可能性，無意回應任何對於私人情感的細節探詢。

3、祝福所有在關係中受傷的女性可以逐漸平復、走出陰霾。

該篇貼文目前不開放任何回應，僅在文末表達對關係內受傷的女性祝福。事件爆發後，長期關注性別議題的立委范雲也被要求表態。對此，范雲則強調在這幾日的討論後，顯而易見的是台灣更該努力推動性教育、性平教育與情感教育，「無論性別，在一段感情關係中究竟能不能坦白老實，有自己的身體自主權、關係協商的能力，以及對於在一起或者離開的選擇權，才是需要大家好好討論的」。

▲嚴婉玲一早臉書發表三點聲明。（圖／翻攝自嚴婉玲臉書）

此外，昨日監察委員紀惠容、王美玉也表示，丁允恭一事涉公務人員廉潔形象、公共利益、職業倫理或利用權勢交往等疑義，決定將申請自動調查，昔任丁在高雄市的長官，今日的新任監察院長陳菊則表達立場：「該怎麼辦就怎麼辦」，表示完全尊重憲法賦予監察委員獨立行使職權的權限。（編輯：楊智傑）