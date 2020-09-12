諧音梗太洗腦！騎士見「限定款外送」秒戳中笑穴：好有才

店家為了吸睛會在取名上大玩創意，好的諧音梗不但會讓人一看招牌就有深刻印象、更能讓民眾產生想一探究竟的念頭，而在台灣大玩諧音梗可不只是建商、餐廳的專利，近日就有網友在高雄看到有外送員也加入諧音行列，把自己的機車後座的外送箱進行改造，幫Uber Eats取了超有創意的中文名，讓後方用路人都笑歪直喊「什麼意思！」。





美食外送在台灣掀起一股熱潮，不少民眾也加入外送員的行列。而近日就有網友在高雄三多一路上等紅燈時，發現前面就有一位機車騎士後座揹著外送箱，不過仔細一看才發現，這個外送箱上除了標示著「UberEats」外，竟然還有一排白字寫著「五伯意思」，乍看之下還沒發現箇中巧思，沒想到一唸出來才發現原來這個外送員實在太搞怪，把外送平台的名字轉換成中文，讓人看了不禁也笑歪。

▲（圖／讀者提供）

而近日臉書粉專《劇評可以毒舌，待人必要親和》也分享了自己在Uber Eats的外送平台上看到店家搞笑大玩諧音梗，例如「淚牛滿面牛肉麵」，也向網友蒐集來自全台灣各種店家的諧音招牌，沒想到反應熱烈讓他直呼根本就是被「諧靈附身」。

不過由於投稿數量太多，他就整理出當中幾張他認為最經典的招牌，同時也將每個投稿的諧音店名貼在Instagram的限時動態，除了機車騎士的「五伯意思」外，不少網友看到夾娃娃機店取名「善夾郎」、「勤夾姆」、「夾拉A夾拉」，整復推拿店取名「可愛喬骨島」、賣粥的叫「滑龍粥」，檳榔攤取名「榔陵王」等，也全都笑到不行，這些洗腦的諧音梗也引發眾人熱烈討論。（編輯：楊智傑）