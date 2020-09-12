男請曖昧女吃飯！驚人發展讓他超疑惑　過來人揭1判斷法

現代人在感情上強調平等，但還是有不少男生為了展現「紳士風度」而會請自己喜歡的女孩子吃飯。不過近日就有網友出現分享自身請曖昧女生吃飯的經歷，但後續的發展讓他超疑惑，對此更有過來人替他揭露了「1招判斷法則」，引起熱議。





▲近日就有網友出現分享自身請曖昧女生吃飯的經歷。（示意圖／翻攝自pixabay ）