男請曖昧女吃飯！驚人發展讓他超疑惑　過來人揭1判斷法

現代人在感情上強調平等，但還是有不少男生為了展現「紳士風度」而會請自己喜歡的女孩子吃飯。不過近日就有網友出現分享自身請曖昧女生吃飯的經歷，但後續的發展讓他超疑惑，對此更有過來人替他揭露了「1招判斷法則」，引起熱議。
網友們紛紛表示「信任他的話就赴約，再講明只請他一人啊，這有什麼兩難的」、「朋友可能是來鑑定的，就說你剛繳完房貸只請得起她一個人，但朋友要來的話當然歡迎，先說清楚就好」、「就答應然後隨機應變 真的蹭飯不付錢，回去就2個直接封鎖」、「開玩笑說：我想跟你兩人時光耶」、「講清楚就好啊 都說了只請他」、「不想和你單獨吃，所以找人陪」、「就說歡迎加入，但請她記得轉告她朋友你只請她（醜話說前面），這是一開始就講好的不用勉強吧。如果她因此退卻了說不定她是比較適合那種愛用錢來追女生的人」。
不過就有過來人建議原PO可以用一招方法判斷，「可以霸氣一點歡迎他來，然後吃飯時自己去假裝尿尿付掉，之後如果女方表達感謝或不好意思，知情達理，就可繼續往來，很多都是來蹭飯而已」，「當作測試一個人、花點小錢可以省下你很多時間」、「就正好測試一下！最喜歡玩這招了」、「我如果是你會一起請，但如果對方，尤其是她朋友的態度完全沒有要掏錢的樣子，就不用繼續聯絡了」。（編輯：王柏文）