NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

男請曖昧女吃飯！驚人發展讓他超疑惑　過來人揭1判斷法

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-09-12 14:22:44

▲有網友分享女性友人和她男友去吃飯時，女方喝湯嗆到咳不停，結果男方只回應一句話，連抬頭看她一次都沒有，讓她非常受傷。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲男請曖昧女吃飯！驚人發展讓他超疑惑，過來人揭1判斷法。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）

現代人在感情上強調平等，但還是有不少男生為了展現「紳士風度」而會請自己喜歡的女孩子吃飯。不過近日就有網友出現分享自身請曖昧女生吃飯的經歷，但後續的發展讓他超疑惑，對此更有過來人替他揭露了「1招判斷法則」，引起熱議。



▲近日就有網友出現分享自身請曖昧女生吃飯的經歷。（示意圖／翻攝自pixabay
▲近日就有網友出現分享自身請曖昧女生吃飯的經歷。（示意圖／翻攝自pixabay ）
這位網友在網路論壇 PTT WomenTalk 板上 PO 出一篇「請吃飯，女生說他朋友想跟怎麼辦？」的文章表示，「想不到我也遇到這麼兩難的事情，之前認識一個女生，實際在外面見過一次，前幾天說要請她吃飯把她約出來，她也答應了」，原PO更接著說，「看似很OK的發展，結果剛剛她傳訊息說他朋友想跟」，這樣的要求讓原PO超疑惑，心裡更思索著「我完全不知道他口中朋友是誰，再來我們是約吃海底撈，她真的帶人的話花費也滿重的」，因此原PO不解表示「請問這種局面怎麼表示才是最佳解？」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，更有過來人分析並揭露一招判斷法，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛表示「信任他的話就赴約，再講明只請他一人啊，這有什麼兩難的」、「朋友可能是來鑑定的，就說你剛繳完房貸只請得起她一個人，但朋友要來的話當然歡迎，先說清楚就好」、「就答應然後隨機應變 真的蹭飯不付錢，回去就2個直接封鎖」、「開玩笑說：我想跟你兩人時光耶」、「講清楚就好啊 都說了只請他」、「不想和你單獨吃，所以找人陪」、「就說歡迎加入，但請她記得轉告她朋友你只請她（醜話說前面），這是一開始就講好的不用勉強吧。如果她因此退卻了說不定她是比較適合那種愛用錢來追女生的人」。

不過就有過來人建議原PO可以用一招方法判斷，「可以霸氣一點歡迎他來，然後吃飯時自己去假裝尿尿付掉，之後如果女方表達感謝或不好意思，知情達理，就可繼續往來，很多都是來蹭飯而已」，「當作測試一個人、花點小錢可以省下你很多時間」、「就正好測試一下！最喜歡玩這招了」、「我如果是你會一起請，但如果對方，尤其是她朋友的態度完全沒有要掏錢的樣子，就不用繼續聯絡了」。（編輯：王柏文）

關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

「今晚我想來點……」 您追劇必備好夥伴是什麼呢？

「今晚我想來點……」 您追劇必備好夥伴是什麼呢？

繼續作答
哪位政治人物的桃色風波最讓您覺得震驚？

哪位政治人物的桃色風波最讓您覺得震驚？

繼續作答
2022動起來！北市長選戰布局您最看好誰？

2022動起來！北市長選戰布局您最看好誰？

繼續作答
campaign即時
推薦閱讀