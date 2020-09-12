年收150萬金融男嘆「該買房嗎」　各路意見出籠全戰翻了

買房是多數人一輩子的重要大事，最怕踩到雷。而近日就有一位小資男在網路上哀怨「到底該不該買房子」，甚至更將自己的現況全盤托出，希望網友們幫忙他分析。對此，大量的意見紛紛出籠，最後也指出了「該不該買房子」的關鍵重點，引起熱議。
而各路的網友們紛紛表示意見，「8000真的還蠻便宜，不用急著買，要買也是拿來租人」、「我比較保守，大部分都放定存」、「我是建議不要買，你可以租到退休回老家養老，那時候錢應該也夠花了，台北的負擔太大了，尤其你又一個人，不然就是買遠一點的地方通勤」、「定存一年的生活費+房貸費用定存，真的有狀況，至少一年時間緩衝可以賣房」、「其實你每年可以存的錢還算是充裕的，建議買房。以你的頭款已經存到幾乎房價一半的話，扣掉裝潢還是可以剩下一筆金額運用」、「可以考慮新北一些區域的新成屋，如果覺得太遠建議多存一點錢買近一點的，或是娶個老婆可以分擔一些貸款」、「只做定存的話還是買個2房吧」、「看起來覺得沒馬上買的必要，房租很低每個月可以運用的比較多，繳貸款每月剩餘的錢比較少又拉長上下班時間。不過房子還是可以看，也許看看會更有想法怎麼做吧」。
但大多數的網友認為「成家」為是否買房的關鍵，「沒有要成家不如錢留著，真的老了再買，至少晚買享折扣」、「房租便宜還沒結婚不用急著現在買」、「看你希望是安穩的人生，還是有風險但有機會增加財富的人生，若選擇安穩就是要買房子」、「單身不用急著買房啦」。（編輯：王柏文）