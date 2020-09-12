年收150萬金融男嘆「該買房嗎」　各路意見出籠全戰翻了

買房是多數人一輩子的重要大事，最怕踩到雷。而近日就有一位小資男在網路上哀怨「到底該不該買房子」，甚至更將自己的現況全盤托出，希望網友們幫忙他分析。對此，大量的意見紛紛出籠，最後也指出了「該不該買房子」的關鍵重點，引起熱議。





▲大多數的網友認為「成家」為是否買房的關鍵。（示意圖／NOWnews資料照）