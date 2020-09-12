種大麻葉被偷啃！他目睹兇手「ㄎㄧㄤ掉」翻肚：抓來勒戒

娛樂性用藥用過頭可不是人類的專利！在加拿大就發生一起「小老鼠嗨過頭」的情況，一名居民住在加拿大可以合法持有大麻的地區，在自家種植了大麻葉，卻發現接連兩天發現大麻葉遭偷啃的情況，沒想到卻抓到兇手竟然是隻少了一耳的鼠鄰居，而且還神智不清的在大麻葉片中「嗨到翻肚」，讓他決心替他進行「勒戒」。





根據《每日郵報》報導，加拿大新不倫瑞克（New Brunswick）省可以合法持有大麻，當地住戶沙利文（Colin Sullivan）在自己家中種植大麻葉，上週卻發現有老鼠連兩天闖入啃食大麻葉盆栽，結果卻因為嗑太多當場「ㄎㄧㄤ」到不醒鼠事，沙利文抓到小凶手後也將這個事件分享到臉書，更逗趣表示「他少了一隻耳朵，可能是對自己的創傷後壓力症候群（PTSD）實施藥物治療，但我認為是時候插手干預了」。

▲看到嗨到翻肚的鼠兇手，他也忍不住插手替他進行戒毒療程。（圖／翻攝自Facebook／Colin Sullivan）

趁小老鼠睡著時將牠放進飼養箱內，並開始著手戒毒治療，沙利文說「對我們的小伙伴來說，牠經歷了艱難的一天，儘管會有腹痛和噁心的症狀，但我相信牠會康復的」，ㄧ開始老鼠每天還是嗑個不停，但隨著食用的大麻慢慢減少，幾天後牠也成功戒除了毒癮。

幾天後，確定他的鼠麻吉已經戒毒成功，沙利文也決定讓他回歸野外，更開心的在臉書更新這個消息，並為這段感動的人鼠戒毒情誼寫下「牠已經盡了最大的努力，並獲得第一個戒毒獎章（12 Step chip）」，更在文末表示「我或許是替牠打開籠子的那個人，但真正讓牠自由的是牠自己，再見了！我的朋友，未來再相遇」，同時也有超過6千多個網友在底下留言表示自己被感動了。（編輯：楊智傑）