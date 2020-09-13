他「偷看女友身分證」臉綠秒分手！理由全場看傻：太可憐

男女成為情侶後，可能會因對方的一句話、一個小動作或一件小事情，而讓彼此的關係產生摩擦。對此，就有一名網友指出，自己前陣子偷看了女友的身分證，沒想到卻發現驚人事實而提出分手，但許多人一看反而傻眼直呼「有沒有搞錯啊？」





▲原PO因女友星座不符合自己期望而提出分手。（圖／翻攝靠北女友臉書粉專）