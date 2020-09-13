他「偷看女友身分證」臉綠秒分手！理由全場看傻：太可憐

男女成為情侶後，可能會因對方的一句話、一個小動作或一件小事情，而讓彼此的關係產生摩擦。對此，就有一名網友指出，自己前陣子偷看了女友的身分證，沒想到卻發現驚人事實而提出分手，但許多人一看反而傻眼直呼「有沒有搞錯啊？」
一名網友於臉書粉專《靠北女友》上投稿，表示自己前幾天無意中看到女友的身分證，而他也看了一下女友的生日，發現對方竟是「射手座」，這就讓他生氣直喊「因為她之前跟我講說她是天蠍座的，所以我才願意跟她交往」。
原PO還透露，「我自己是雙魚座的，打算留最後一個天蠍座娶回家做老婆，所以之前都跟其他星座的交往，交往人數到了第12任，沒有想到我這任女友欺騙了我」。因上述理由，原PO也向女友提出分手，最後無奈直喊「希望這次的事件能夠給她帶來警惕，不要欺騙別人，做人就是要正正當當的」。
貼文一曝光後，就引來網友討論，不少人看到原PO的理由都紛紛傻眼直呼「感覺你很有事，還好她單身了」、「哎呦！這個道上怎麼人物都有。第一次看到收集星座交往的人」、「但天蠍更討厭花心或這種收集習慣的，怕你永遠空缺」、「別鬧了，這樣玩弄人家，差幾天有差嗎？」
然而也有許多人質疑該篇貼文的真實性，「雖然一看就是創作，但你適合當諧星」、「不要幻想了，你女朋友只是你左手和右手」、「夢裡什麼都有，這篇作文我給87分」、「你在做夢吧！好可憐」。（編輯：陳雅雲）