分手快半年！男抓到前女友「詭異舉動」　眾驚喊：快封鎖

男女交往的過程中，都有可能經歷「分手」的這一步，有些人分手後還能當「好朋友」；有些人則是連普通朋友都不能當，從此再也不聯絡。近日，就有網友分享自己與前女友已經分手快半年，但最近發現前女友「怪異舉動」，讓他覺得很無解，貼文引發廣大迴響。





▲男網友經細查後，發現追蹤他IG的帳號竟是前女友的小帳，讓他不解前女友的心態為何。（示意圖／翻攝自pixabay ）