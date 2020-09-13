分手快半年！男抓到前女友「詭異舉動」　眾驚喊：快封鎖

男女交往的過程中，都有可能經歷「分手」的這一步，有些人分手後還能當「好朋友」；有些人則是連普通朋友都不能當，從此再也不聯絡。近日，就有網友分享自己與前女友已經分手快半年，但最近發現前女友「怪異舉動」，讓他覺得很無解，貼文引發廣大迴響。
原PO在PTT貼文指出「與前女友在三月底的時候分手，她把我的IG、聯絡方式都封鎖，因為我的IG一直以來都是公開的，分手後我只要發限時動態，只要半小時內就會有固定一個帳號來看，剛開始我很好奇，後來一查發現是前女友以前學校的Google帳號」。
「前女友交男朋友具體時間我不知道，到八月初他發了放閃的照片，我想說應該不會過來看了，但到現在都一樣，幾乎都在半小時內看，連跟我比較好的女生朋友，也被他追蹤，然後我是被分手的，不知道前任心態如何？」
貼文一出，網友紛紛回應「好奇你有沒有過得比她好」、「我前任也會來看，可是一邊追其他對象，想不通」、「他只是看看你有沒有偷講他壞話」、「他只是想確認你過得比他慘」、「封鎖就好了，不需要思考和自己無關的事」、「交男友了還來看，只想看你過得有沒有他好而已，快封鎖吧」、「你在意的話就封鎖，不在意的話就活得比她更出色」。（編輯：張嘉哲）