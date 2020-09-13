月餅霸主口味是誰？老饕狂點名「它」　1地雷配料曝光

今年的中秋節就下（10）月初，雖然各地習俗不盡相同，但仍舊少不了賞月、烤肉、吃月餅和柚子等活動。然而，近日有網友就好奇在PTT詢問大家「最喜歡吃什麼月餅？」結果許多人都分享了心中的「最愛口味」，同時更曝光「1地雷餡料」。





原PO在PTT女孩板表示，自己對於月餅口味其實蠻不挑的，基本上不要包複雜的料他都能接受，特別是鹹味月餅裡常見的「滷肉」餡，讓他最無法接受，不禁直呼「嘔嘔嘔！真的不行耶！為什麼會有人想在甜餡裡包鹹肉？ 味道變得好複雜，我不行。」而他也透露，除此之外，其他口味他都可以，蛋黃也行，配豆沙很讚！並好奇詢問大家「還有更棒的口味嗎？ 」

▲網友在PTT詢問大家「最喜歡吃什麼月餅？」掀起討論。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，隨即引發討論，大家紛紛留言「水果餡的我都喜歡」、「綠豆口味蛋黃酥」、「綠豆蛋黃酥！」、「港式，棗泥，蛋黃」、「只能蛋黃酥」、「最愛伍仁跟蛋黃的」、「豆沙棗泥都好，冰淇淋也不錯，蛋黃酥、綠豆椪也很好」、「綠豆椪、包滷肉的、不能有油臭味的那種」、「港式超棒，但熱量爆高」、「棗泥唯一解」。

而綜合網友意見，最多人喜歡的月餅口味是蛋黃酥，其次則是棗泥。此外，還有不少人曝光地雷餡料，那就是「鹹肉」，「跟你一樣不愛鹹肉，而且油耗味很重」、「包肉的鹹的都不行，不對味」、「不要鹹的都可以」。不過，事實上，味覺感受因人而異，每個人的喜好不盡相同，當然好吃與否也就沒有一定答案。（編輯：許苡晴）