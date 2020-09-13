熟客深夜衝超商！下秒動作曝光　店員傻眼：正宮遇小三？

台灣便利商店林立，走沒幾步路就可見便利商店的蹤影，且服務項目多元，不論是購物、繳費、寄取貨物等都相當方便。不過，昨（12）日深夜，一名自稱超商員工的女網友在臉書《爆怨公社》貼文提到，深夜一名女性熟客踏入超商，隨後「一舉動」卻讓她當場氣炸，就連一旁的同事也看傻，貼文曝光立刻引發全場熱議。





▲深夜一名女性熟客踏入超商，隨後「一舉動」卻讓她當場氣炸，就連一旁的同事也看傻，貼文曝光立刻引發全場熱議。（示意圖／翻攝自Pixabay）