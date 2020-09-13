熟客深夜衝超商！下秒動作曝光　店員傻眼：正宮遇小三？

台灣便利商店林立，走沒幾步路就可見便利商店的蹤影，且服務項目多元，不論是購物、繳費、寄取貨物等都相當方便。不過，昨（12）日深夜，一名自稱超商員工的女網友在臉書《爆怨公社》貼文提到，深夜一名女性熟客踏入超商，隨後「一舉動」卻讓她當場氣炸，就連一旁的同事也看傻，貼文曝光立刻引發全場熱議。
原PO提到「原本要開開心心的下班的，因為妳，整個火都來了！」她身為超商店員，盡可能的對所有客人有禮貌，也努力的幫客人們解決所有問題，所以上班時總是有很多客人會笑著跟她打招呼，就連經過店門口都會特地進來說聲「Hi」。不過，她難過表示「我以為人跟人的基本相處是尊重，但是請問妳有嗎？」
原PO娓娓道來「我下班時間為晚上11點，但是我會把賣場整個整理好交給下一班」，昨天一如往常的整理賣場，一名女性熟客一進店裡，經過她身後竟直接用力扯她的馬尾，她當場崩潰心想「直接扯我馬尾？妳直接扯我的馬尾！」就連站在原PO面前的大夜班同事也相當錯愕，直呼「力道大概就是正宮遇到小三，兩個人在互打時的那種力道！扯到我整個頭都向後仰的那種力道！」當下她氣得大罵「不要拉我頭髮！」對方卻一句道歉也沒有，領完錢直接走人。
原PO無奈的說「今天不論妳是常客，還是熟客，妳最少要有最基本的尊重跟吧？妳自己也是女生，妳自己也一天到晚去給人家保養頭髮，應該也知道頭髮是多少女生的大忌吧？請問妳的尊重呢？扯完頭髮當沒發生過？我都已經表態了還不會道歉？到底誰給妳勇氣直接扯我的頭髮的？」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「妳好敬業，EQ真的很好，打招呼用這種方式真的是家教沒有帶出門」、「白目當有趣，這種人很多」、「我會拉回來，直接告訴她來互相傷害啊」、「這動作很危險」、「縱使是常客，是熟客，是朋友，都不該拉頭髮吧」、「我也被拉過！當場爆炸」。（編輯：賴詠璿）