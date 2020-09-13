9月底「3星座」好運全場超嫉妒！第二位簡直一步登天

今（2020）年已經進入9月份，準備進入秋季，以生肖星座專欄聞名的搜狐號《卡哇伊》，分享9月底好運爆棚的「3大星座」，讓身旁親友羨慕不已，其中第二位更有機會以一步之距，直接登上人生高峰，來看看你是否也上榜了呢？
雙子座
雙子座的人做事會有一股狠勁，他們有一顆很強的自尊心，不得不逼著自己更加優秀，因為說不定身後會有許多人等著看你的笑話，所以雙子座在今年更加努力，而這份努力也終有回報，9月底好運不斷，能夠實現自我價值！
獅子座
獅子座的人聰明機智，並且有強大的氣場，他們注定有不平凡的理想，博學多才，並且有堅強的心，即使是現在失敗，他們也能夠堅強應對，因為成功與失敗都是暫時的，在成功處跌倒便是失敗，在失敗處勇敢站起來便是成功，只有堅持才能夠得到自己所想要的，9月底獅子座的人運勢極好，只要一直堅持理想，離登上人生高峰只是一步之遙！
摩羯座
摩羯座的人很堅強有毅力，他們心中總會有自己的理想，並且為此不斷努力，即使是再苦再累也不會輕言放棄！在他們心中，理想總是占第一位，現在的困難、一切不如意，這些最終都會因為自己將來的成功而變得更有意義。努力的摩羯座9月底將迎來自己的好運，勢如破竹，一路而上，並能夠站在人生的巔峰！（編輯：賴詠璿）