超商瞄到2盒醫療口罩！男猶豫「該買嗎」　眾勸：想清楚

日前隨著新冠肺炎疫情在台灣趨緩，我國口罩管制禁令解除，民眾可透過各大通路自由買賣口罩，而全球疫情還在蔓延，口罩的搶購熱潮依舊未減。對此，一名網友在臉書社團《爆廢公社》提到，到超商意外看見2盒醫療級口罩，猶豫是否該買下來，許多網友卻反勸「想清楚啊！」
原PO表示，到超商寄貨的時候，無意間瞄到桌上竟還有兩盒醫療級的口罩，店員稱只有這兩盒，可以原價直接買，一盒售價399元，詢問是否有需要。他在現場猶豫不決，拍下照片後上傳至臉書，好奇詢問廣大網友「你們覺得呢？」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「想清楚啊，不缺的話，有需要再買吧」、「你真的還缺這麼多口罩嗎」、「哈哈哈這顏色太高調了，我不敢戴，只喜歡基本款色系」、「有需要再買」；不過，也有網友表示「要啊，哪有不要的? 除非身上錢不夠」、「不貴就買」、「我想要」、「開心就好」。
事實上，目前配合「口罩實名制」政策，民眾依舊可以持健保卡至超商預購口罩，或是至藥局購買口罩，每人14天能買到9片口罩。指揮中心指出，由於近日國內境外移入，以及外國人士來台返國後確診案例不斷出現，且感染源尚未釐清，要求民眾出入「8大場合」務必配戴口罩，包括醫療照顧機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、展演競賽場所、娛樂場所、大型活動、宗教場所；台北市搭乘捷運需全程戴口罩，任意將口罩摘下者，勸導不聽最高可罰1萬5000元。（編輯：賴詠璿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。