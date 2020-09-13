超商瞄到2盒醫療口罩！男猶豫「該買嗎」　眾勸：想清楚

日前隨著新冠肺炎疫情在台灣趨緩，我國口罩管制禁令解除，民眾可透過各大通路自由買賣口罩，而全球疫情還在蔓延，口罩的搶購熱潮依舊未減。對此，一名網友在臉書社團《爆廢公社》提到，到超商意外看見2盒醫療級口罩，猶豫是否該買下來，許多網友卻反勸「想清楚啊！」





▲一名網友在臉書社團《爆廢公社》提到，到超商意外看見2盒醫療級口罩，猶豫是否該買下來，貼文引發熱議。（圖／翻攝自《爆廢公社》）