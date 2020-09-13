告知懷孕慘被分手！女自爆「天才內幕」　全場傻愣：荒謬

男女雙方大多在交往過程中相處、磨合，才能確認兩人是否能攜手走向婚姻。近日，一名女網友在《Dcard》分享，與男友交往近一年，近日突然發現自己懷孕，告知男友之後卻慘被分手，氣得狠批對方是渣男；豈料，一連串荒唐內幕卻讓網友看完風向全變，氣炸直嚷「好荒謬！」





▲一名女網友在《Dcard》分享，與男友交往近一年，近日突然發現自己懷孕，告知男友之後卻慘被分手，氣得狠批對方是渣男；豈料，一連串荒唐內幕卻讓網友看完風向全變。示意圖與內文無關。（示意圖／翻攝自Pixabay）