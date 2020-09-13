告知懷孕慘被分手！女自爆「天才內幕」　全場傻愣：荒謬

男女雙方大多在交往過程中相處、磨合，才能確認兩人是否能攜手走向婚姻。近日，一名女網友在《Dcard》分享，與男友交往近一年，近日突然發現自己懷孕，告知男友之後卻慘被分手，氣得狠批對方是渣男；豈料，一連串荒唐內幕卻讓網友看完風向全變，氣炸直嚷「好荒謬！」
原PO提到，和男友交往近一年時間，期間兩人相處狀況還算不錯，不過現在已經變成前男友了。她接著表示，前男友曾經說過要和她走一輩子，前幾天突然發現自己懷孕，當下立刻跟前男友討論該如何處理，並期望不論拿掉或是生下來，對方都能給她一個負責任的反應。
怎料，她將懷孕消息告知前男友，對方突然臉色大變，強調不關他的事，且要和原PO分手，她難過的說「我當下直接愣住，的確，孩子不是他的，我也老實跟他說，可是我覺得他如果真的愛我，應該也要接受我和肚子裡的小生命啊，沒想到這個渣男居然直接提分手，之後還封鎖我，唉！」文末強調「不要以為自己的男人真的多愛妳，當妳懷上別人的孩子，才知道妳們之間的愛情根本不堪一擊。」
一番言論反引發網友怒火，紛紛撻伐「孩子就不是他的，居然還有臉要求別人負責」、「懷上別人的孩子？我有沒有看錯？綠光？」「好荒謬」、「啊就被綠不爽，你男友劈腿你還會開心喔」、「妳綠爆他，他也對自己很負責的拋棄妳，我覺得這樣很正常啊，怎麼了嗎」、「小姐拜託一下欸，妳有錯在先」、「原來，不當現成爸爸，是種渣男行為」；不過，也有網友質疑「確定不是反串？超好笑」、「這反串吧」、「奇文共賞」。（編輯：賴詠璿）