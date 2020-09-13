聘禮開「1間房+130萬」！男失控爆打女友　反轉真相曝光

結婚是人生大事，在華人傳統習俗上，男方都會給聘禮贈與女方家。不過在中國大陸就出現一男子失控爆打女友，其原因與女方家開出的聘禮有關，事件發生後反轉真相也隨之曝光。





▲事件真相曝光，引發眾多陸網友共鳴。（圖／翻攝網易視頻）