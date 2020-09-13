聘禮開「1間房+130萬」！男失控爆打女友　反轉真相曝光

結婚是人生大事，在華人傳統習俗上，男方都會給聘禮贈與女方家。不過在中國大陸就出現一男子失控爆打女友，其原因與女方家開出的聘禮有關，事件發生後反轉真相也隨之曝光。
綜合陸媒報導，近期陸網上流傳一段片段，一名身穿白色上衣的男子，在路邊指著女友的鼻子破口大罵，口中更大喊「30萬彩禮、150萬的房，還讓不讓人活」，講到激動時還直接出手賞女友2大耳光，一旁路過的行人也紛紛上前勸阻。
畫面隨即引發討論，細節也逐漸被公開，這對情侶原本論及婚嫁，女方家屬要求男方必須給出30萬人民幣（約128萬新台幣）聘金，再加上一間150萬（約640萬新台幣）的房。
不少人先是指責男方，雖然女方聘禮要求不低，但給為何不能好聚好散？不過立刻有知情人反駁，男方因為給不了女方家要求的聘禮，決定分手。不過女方反而不願意分開，更開始天天到男友的公司鬧事，讓他無法安心上班。
反轉真相曝光後，也讓眾多網友感嘆，「有個朋友也這樣，我勸他分了，女人要這要那的說明他沒看上你這人」、「不過也不能全怪女的，可能她父母背後使壞出點子，簡直是賣女兒」、「好聚好散不好嗎？人家受不了你那麼高的彩禮。又不是男的死皮賴臉不分手」、「女的持續鬧公司4個月，是我也受不了」。（編輯：潘毅）