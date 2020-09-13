滴妹飲料店超夯！網驚爆要開「分店」　地點讓粉絲全暴動

知名Youtuber滴妹的飲料店「再睡五分鐘」於今年5月中開幕，從開幕至今，幾乎天天都有排隊人潮購買，人氣紅不讓，但也時常遭到網友質疑「買的不都粉絲，看能撐多久」。不過，開幕至今四個月的「再睡五分鐘」卻被眼尖的網友發現，已經準備開第二間分店了。
原PO在PTT貼文指出「滴妹的飲料店準備在台中開分店了，過了好幾個月，本店人潮依然絡繹不絕，台北本店那條街這麼多飲料店，在這麼競爭的情況下，滴妹的店還是天天排隊，當初說撐不過來一個月的人，現在看是不是都傻了」。
只見原PO貼出的104找工作的資訊，上頭寫著「再睡五分鐘_躺著喝股份有限公司」要應徵「營運門市專員正職、資深正職、值班主管」，月薪則是32K至34K不等，座落地點位於台中市北區，且更新日期為近日9月10號。
貼文一出，網友紛紛回應「哇32K贏過一堆上班族」、「飲料是真的不錯啊，人家創業總是要多給鼓勵」、「台中！終於可以喝到了」、「32K很不錯的薪水耶，在台中」、「32-34k在台中算不錯了吧」、「飲料店能開這薪水，那是真很不錯了」、「這薪水給過，好老闆」。
而《NOWnews》記者也特別上104找工作的APP查看，確實有再睡5分鐘的飲料店徵人公告，於今天也有更新資訊，但目前再睡5分鐘是否真有第二間店將落腳於台中，粉絲專頁及滴妹本人都尚未宣布消息，一切都以官方消息為主。（編輯：張嘉哲）