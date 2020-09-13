滴妹飲料店超夯！網驚爆要開「分店」　地點讓粉絲全暴動

知名Youtuber滴妹的飲料店「再睡五分鐘」於今年5月中開幕，從開幕至今，幾乎天天都有排隊人潮購買，人氣紅不讓，但也時常遭到網友質疑「買的不都粉絲，看能撐多久」。不過，開幕至今四個月的「再睡五分鐘」卻被眼尖的網友發現，已經準備開第二間分店了。





▲網友在104找工作APP上發現，再睡5分鐘正在招募台中店店員。（圖／翻攝PTT）