男友約定兩年後分手！她秒心碎　理由全場臉綠：什麼概念

維持一段感情的過程十分艱辛，其中遠距離戀愛又因地理上的距離對感情帶來不少負面影響，更成為許多戀人難以跨越的障礙。就有一名女網友指出，自己和男友約定兩年後要分手，但理由一曝光後卻讓不少人臉綠直呼「最後難過的會是妳」。
原PO於《Dcard》上發文，表示男友目前大三而自己大一，兩人在一起一個月，雙方正在談遠距離戀愛，但男友近期透露準備畢業後要到國外讀書，「時差14個小時，感情很難維持，可能會有人說，有愛的話距離什麼的都不是問題，但他還蠻現實的，未來的事不會輕易的給承諾，所以他也不能保證他到國外讀書我們感情還一樣好」。
近日男友甚至開口想和她約定「兩年後分手」，原PO坦言聽到當下十分難受，「他有一直哄我，說他只是嘴砲什麼的，我也有認真思考了一下，跟他說，那我們期限就訂兩年吧！這兩年好好相處，時間到就分手」。
然而雙方約定好後，原PO又焦慮認為自己把兩年的時光花在一個不會走到最後的人身上，但又想好好把握這兩年的相處時間，「我現在需要好好發洩一下，很難過……希望各位可以幫我分析一下利弊，謝謝……」。
問題一曝光後，就引來不少網友討論，許多人紛紛給予建議，「是我會直接分手，耗了兩年不會在一起，何必浪費時光呢？青春只有一次，分手後找一個可以穩穩走下去的，比較實在吧！也讓他能夠去找真正適合他的」、「分手！這兩年說不定都可以找到更好的了」、「他有這種想法就可以分一分了，才在一起一個月沒有必要浪費自己兩年，趁感情還沒深的時候先分吧…不然最後難過的也是你唷！」「約定分手是什麼概念啊⋯⋯那幹嘛浪費這兩年」。
不過亦有人提出不同看法，「就算之後確定要分開，但如果他對你很重要，花這兩年跟他相處也會覺得值得，不要讓自己後悔就好，但你們現在只在一起一個月可以好好思考一下」、「我覺得可以接受呀！看你戀愛的目標是什麼，只是為了快樂就盡情享受這兩年就好，知道有時限大家都不會浪費時間吵架，可能會渡過更甜蜜的時光」、「有緣，繞多大一圈都會相遇」。（編輯：陳雅雲）