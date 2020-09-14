男友約定兩年後分手！她秒心碎　理由全場臉綠：什麼概念

維持一段感情的過程十分艱辛，其中遠距離戀愛又因地理上的距離對感情帶來不少負面影響，更成為許多戀人難以跨越的障礙。就有一名女網友指出，自己和男友約定兩年後要分手，但理由一曝光後卻讓不少人臉綠直呼「最後難過的會是妳」。





▲對於兩人間的分手約定，讓原PO不知道該如何是好。（示意圖／翻攝Pixabay）