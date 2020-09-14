台灣防疫真的超猛？網深夜驚見CNN「一畫面」　全場嗨炸

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球延燒，歐美各國大規模淪陷，台灣疫情相對趨緩，先前更獲得許多外媒讚賞防疫做得迅速又全面。今（14）日凌晨，一名網友在PTT八卦版提到，突然看見美國有線電視新聞網《CNN》的「一畫面」感動不已，貼文也讓全場網友瞬間嗨翻。





▲前副總統陳建仁接受《CNN》專訪，分享台灣防疫。（圖／翻攝自《CNN》）