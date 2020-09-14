台灣防疫真的超猛？網深夜驚見CNN「一畫面」　全場嗨炸

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球延燒，歐美各國大規模淪陷，台灣疫情相對趨緩，先前更獲得許多外媒讚賞防疫做得迅速又全面。今（14）日凌晨，一名網友在PTT八卦版提到，突然看見美國有線電視新聞網《CNN》的「一畫面」感動不已，貼文也讓全場網友瞬間嗨翻。
原PO表示，在美國有線電視新聞網《CNN》突然看見台灣的前副總統陳建仁，正在接受《CNN》專訪，並分享台灣的防疫經驗，比較和美國防疫政策差異和導致的結果，同時也談到武漢的狀況，而台灣國旗也因此登上了《CNN》畫面。
貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「厲害」、「台灣防疫有成是事實」、「台灣防疫被世界公認最好」、「推聖騎士」、「民選史上最佳副總統！」「台灣史上最強副總統」、「推，我們需要更多正面的國際曝光」、「今年台灣上國際主流媒體像走廚房，而且都是正面的新聞」。
根據衛福部疾管署統計資料顯示，台灣目前累計新冠肺炎確診病例477例，其中死亡7例，並有443例已經解除隔離。（編輯：賴詠璿）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。