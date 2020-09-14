為何韓國首都不設在釜山？「背後原因」曝光　揭遷都計畫

許多人到韓國遊玩必定會造訪「首爾」，除了弘大、明洞等購物商圈外，還有不少韓劇拍攝場景值得朝聖。相信大家都知道，首爾是韓國經濟、科技與文化的核心，也是韓國首都，不過，為何韓國首都不設在「釜山」呢？近日有網友就在PTT好奇發問，引來不少鄉民分析原因。





原PO在PTT貼文指出，釜山是南韓第二大的都市，在朝鮮半島的東南側，最靠近日本的城市，有港口海岸線和豐富的海鮮可以吃，甚至還有許多比基尼妹子可看，要跟日本往來也非常方便，離北韓比首爾遠多了，這讓他不禁好奇詢問大家「首都選首爾不就是把全國重鎮擺在北韓旁邊？為啥韓國首都不設在釜山？」

問題曝光，網友隨即議論紛紛「歷史意涵」、「韓國很想搬首都但好像搬不太動」、「因為首爾不靠海，不易受到外國侵略攻擊」、「首爾的北邊就是北韓的平壤」、「有啊！大韓帝國的首都就設在釜山，據說是皇室為了抵禦日本的騷擾，坐鎮在最前線的意義，之後我就不知道了」、「韓戰後為了抗北韓也把首都設前線」、「對南韓而言讓他們選北韓和日本，基本上他們比較忌憚日本」。

▲釜山。（圖／翻攝自《pixabay》）

事實上，首都即一個國家的象徵，不能輕易就被敵人攻占，據悉，韓國首都之所以選在首爾，是因為當時韓國認為，首爾北有北漢山、北嶽山；東有洛山、龍馬山；西有仁王山；南有南山，中間則有漢江與平原，是絕佳的風水寶地，因此便定都於此。

不過，根據《維基百科》記載，早在10多年前，韓國就發覺首爾似乎不太安全，於是開始選址新首都，最後在2012年成立了「世宗特別自治市」，因其為

美湖川、錦江匯合處，且靠近高速鐵路和京釜高速公路，同時具有較多未開發的土地，因而

成為韓國部分行政部門辦公之處。

據了解，被列入遷移計劃的國家機關總數有85個，其中包含74個行政機關和11個司法機關，預計分階段搬遷直至2030年止。

（編輯：許苡晴）