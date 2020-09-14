與夫入住摩鐵！她洗澡時「浴室門關不住」　一查真相嚇壞

農歷七月鬼門開期間，民眾除了遵守大大小小的習俗和禁忌，也有許多網友分享靈異經驗和傳聞。11日一名女網友在臉書社團《靈異公社》提到，自己體質比較敏感，近日和丈夫出遊，入住某汽車旅館，一進門就發現不對勁，直到要洗澡時，浴室門還關不住，一連串恐怖遭遇讓他們立刻要求更換房間，事後上網一查出「背後真相」，讓她不禁直呼「太可怕了！」





▲11日一名女網友在臉書社團《靈異公社》提到，近日和丈夫出遊，入住某汽車旅館，一進門就發現不對勁，直到要洗澡時，浴室門還關不住，一連串恐怖遭遇讓他們立刻要求更換房間，事後上網一查出「背後真相」，讓她不禁直呼「太可怕了！」（示意圖／翻攝自Pixabay）