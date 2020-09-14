與夫入住摩鐵！她洗澡時「浴室門關不住」　一查真相嚇壞

農歷七月鬼門開期間，民眾除了遵守大大小小的習俗和禁忌，也有許多網友分享靈異經驗和傳聞。11日一名女網友在臉書社團《靈異公社》提到，自己體質比較敏感，近日和丈夫出遊，入住某汽車旅館，一進門就發現不對勁，直到要洗澡時，浴室門還關不住，一連串恐怖遭遇讓他們立刻要求更換房間，事後上網一查出「背後真相」，讓她不禁直呼「太可怕了！」
原PO表示，與老公出去玩累了，就住汽車旅館放鬆一下，並稱「因為本身看得到、聽得到，也可以溝通，所以基本上不是厲鬼，我都不太會理」，若是真的危害到她，會立刻離開現場，也因為這樣的關係，出遊總是不太會在意發生過凶殺案的汽車旅館。
當天到了一間汽車旅館，兩人付完錢入住，她說「一進門就看到了！房間的電燈是在我躺床之後開始瘋狂閃，一閉眼就知道祂走過去了」，接著提到「最詭異的是，我們要洗澡的時候，打開浴室門並關門，沒多久門就自己打開，我就過去關門，然後又打開，大概關了5次之後，我不爽直接踢門」，氣得大罵，才發現原來遇到厲鬼，嚇得趕緊要求更換房間，豈料換完房，祂竟也跟了過來。
原PO後來查了一下，得知原來該汽車旅館曾發生凶殺案，且命案的房間就在她的床後方，也就是隔壁房而已，「因為這件事情，我後來決定住汽車旅館的時候，一定要查是不是凶殺案的旅館」，餘悸猶存的說「以後大概也不會再住汽車旅館了，太可怕了，我邊發抖邊打字的」。
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「真的住宿外面就是最怕遇上不乾淨的房間又是凶宅房，累了想要好好的休息都是無法休息」、「不管汽車旅館，不是要進去前都要敲門喊打擾了，我是來借住一晚或幾晚的，我去住飯店或汽車旅館都會這樣做」、「天啊好恐怖」。（編輯：賴詠璿）