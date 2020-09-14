逛好市多見黃金好心動！他一算「兩年價差」哭了：早知道

連鎖美式賣場好市多（Costco）販售品項種類包山包海，再加上不少民眾認為高CP值的好物和退換貨機制等，頗受國人歡迎。近日就有網友分享賣場內所販售的「瑞士原裝黃金條」兩年前的價格，沒想到才短短過了22個月，價格就飆漲了1.5倍，原PO看了也忍不住感嘆「千金難買早知道」。





該名網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》貼了一張比對圖，畫面中可以發現原PO拍下好市多販售「瑞士原裝999.9壹公斤黃金條塊」照片，其中一張是2018年11月6日時所拍下，當時售價是1229999元（122萬9999元），而今年9月7日他又到了賣場，發現黃金價格已經飆漲至1854499元（185萬4499元）。

▲原PO比較之後也大喊這真是千金難買早知道。（圖／翻攝自臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》）

仔細一算這兩年之間漲價幅度來到62萬4500元，平均一年就漲了31萬元，一算這價差就讓原PO也忍不住傻眼，無奈的表示「千金難買早知道」，同時好奇2年前是否已經有民眾看準商機早就買下黃金了。而該篇貼文曝光後，不少網友也跟著「望洋興嘆」，在貼文下方逗趣回應，「我不差那60幾萬元的價差，我差的是那122萬元買金條的錢」、「那金條上該打上早知道3個大字」、「2年前我沒錢買，2年後我還是買不起」。

事實上，黃金已經進駐賣場好一段時間了，去年就有民眾分享過好市多黃金條塊當時的價格，去年9月黃金條塊價格標示1569799元（156萬9799元），當時就有網友發現比較台銀公告的黃金牌價，好市多販售的價格便宜了近千元。而根據「台灣銀行」今（14）日所公告的黃金牌價，每百公克黃金售價185811元（18萬5811元），由此可得知今日該黃金條售價約可估算為1850108元（185萬108元）。（編輯：楊智傑）

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