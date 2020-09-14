婚前檢查驚覺「精子異常」！準新郎崩潰：原來不是我的

不少人都會在結婚前進行婚前檢查，來了解另一半身體狀況與是否有遺傳性疾病等。就有一名即將結婚的男網友，在做了這項檢查後，才發現自己「精子異常」，不易自然受孕，讓她瞬間回想起多年前的一任女友曾懷胎，不禁感嘆「原來不是我的」。
一名準新郎在臉書《靠北女友》分享近期遭遇，「近日和未婚妻去做婚前檢查，檢查結果出爐發現我的精液液化不全、精子型態異常，也被醫生告知非常難自然受孕，若想要生育的話要考慮做人工受孕，未婚妻是沒什麼問題，因為我們本來就覺得沒有小孩也沒關係」。
不過這個檢測結果，也讓這位準新郎瞬間回想起過去遭遇，「年輕剛退伍最窮時某任後來對郎造的女友，當初她懷孕堅持要拿掉。還以為是因為我經濟能力不足，讓我一直愧疚至今，現在覺得...X！原來不是我的」。
整個過程曝光也掀起網友熱烈討論，在下方留言笑稱，「還好以前那任沒有準備要去提親」、「慶幸的是那個女孩，很有良心」、「你那時戴綠帽啊」；但大多數人則持相反看法，「難懷孕跟無法受孕不孕不一樣呢」、「年輕的精子跟你中年的精子，本來就不一樣，好嗎？所以那時的小孩很大的機率是你的哦！」「你剛退伍時年輕氣盛，體能與現在不同」、「應該是你老化的問題，請別牽拖前女友」。（編輯：潘毅）