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婚前檢查驚覺「精子異常」！準新郎崩潰：原來不是我的

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-09-14 16:43:25

▲一名女網友在《Dcard》分享，與男友交往近一年，近日突然發現自己懷孕，告知男友之後卻慘被分手，氣得狠批對方是渣男；豈料，一連串荒唐內幕卻讓網友看完風向全變。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲有一名即將結婚的男網友，在做婚前檢查後才發現自己「精子異常」不易自然受孕。（示意圖／翻攝自Pixabay）

不少人都會在結婚前進行婚前檢查，來了解另一半身體狀況與是否有遺傳性疾病等。就有一名即將結婚的男網友，在做了這項檢查後，才發現自己「精子異常」，不易自然受孕，讓她瞬間回想起多年前的一任女友曾懷胎，不禁感嘆「原來不是我的」。



一名準新郎在臉書《靠北女友》分享近期遭遇，「近日和未婚妻去做婚前檢查，檢查結果出爐發現我的精液液化不全、精子型態異常，也被醫生告知非常難自然受孕，若想要生育的話要考慮做人工受孕，未婚妻是沒什麼問題，因為我們本來就覺得沒有小孩也沒關係」。

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▲ 男網友回想起過去前女友曾懷孕，質疑當時孩子並非自己的。（圖／翻攝臉書《靠北女友》）
不過這個檢測結果，也讓這位準新郎瞬間回想起過去遭遇，「年輕剛退伍最窮時某任後來對郎造的女友，當初她懷孕堅持要拿掉。還以為是因為我經濟能力不足，讓我一直愧疚至今，現在覺得...X！原來不是我的」。

整個過程曝光也掀起網友熱烈討論，在下方留言笑稱，「還好以前那任沒有準備要去提親」、「慶幸的是那個女孩，很有良心」、「你那時戴綠帽啊」；但大多數人則持相反看法，「難懷孕跟無法受孕不孕不一樣呢」、「年輕的精子跟你中年的精子，本來就不一樣，好嗎？所以那時的小孩很大的機率是你的哦！」「你剛退伍時年輕氣盛，體能與現在不同」、「應該是你老化的問題，請別牽拖前女友」。（編輯：潘毅）

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