婚前檢查驚覺「精子異常」！準新郎崩潰：原來不是我的

不少人都會在結婚前進行婚前檢查，來了解另一半身體狀況與是否有遺傳性疾病等。就有一名即將結婚的男網友，在做了這項檢查後，才發現自己「精子異常」，不易自然受孕，讓她瞬間回想起多年前的一任女友曾懷胎，不禁感嘆「原來不是我的」。





▲ 男網友回想起過去前女友曾懷孕，質疑當時孩子並非自己的。（圖／翻攝臉書《靠北女友》）